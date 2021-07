Fallout 76 – Großes September-Update bringt „besonderes Feature“

Nach dem nicht ganz zufriedenstellenden Start von Fallout 76 versorgt Bethesda die treuen Spieler regelmäßig mit Neuigkeiten und Verbesserungen. Im September steht ein weiteres großes Update an.

Das „Stählerne Herrschaft„-Update von Fallout 76 ist noch gar nicht so lange her. Jetzt kündigte Bethesda für den September 2021 neue große Veränderungen an.



Battle-Royal-Modus wird aus Fallout 76 entfernt

In einem Blog bestätigte das Bethesda-Team bereits, dass der Battle-Royal-Modus nur noch bis September 2021 aufrechterhalten wird. Aufgrund fehlender Spieler sind die Lobby-Wartezeiten einfach zu lang. Außerdem haben die Entwickler vermehrt Probleme, sinnvoll gestaltete Updates für den Nuclear Winter herauszubringen. Daher wurde schweren Herzens die Entscheidung getroffen, den Modus vorerst auf Eis zu legen.

Für alle Fans des PvP-Modus gibt es aber auch gute Nachrichten. Denn die Idee wurde nicht komplett verworfen. Bethesda arbeitet im Hintergrund an einer neuen Variante des Player-vs-Player-Spielmodus und will hierzu noch in diesem Jahr Neuigkeiten liefern.

Großes September-Update

Das nächste große Fallout 76-Update ist für den September diesen Jahres geplant. In einem offiziellen Statement hierzu hieß es zuerst lediglich:

„Wir haben bislang noch nicht über die Inhalte des September-Updates gesprochen, aber es wird auf jeden Fall ein bedeutendes neues Feature umfassen, das die Spieler auf noch vielfältigere Weise Fallout 76 erleben lässt. Wir planen noch diesen Monat die Wiedereröffnung des öffentlichen Testservers, damit die Community so bald wie möglich in dieses neue Feature abtauchen und uns dazu Feedback geben kann. Im Augenblick können wir noch keine Einzelheiten nennen – am besten, ihr behaltet nächste Woche Fallout.com im Auge, um alles Relevante zu erfahren, und auch, wie ihr auf dem PTS dazustoßen könnt.„

Mittlerweile wissen wir, dass Bethesda einen langersehnten Wunsch der Community erfüllen wird. Mit Fallout Worlds werden nämlich private Custom-Servern den Weg in das Action-RPG finden.

Fallout Worlds – Erschafft Euch eure eigene Welt

Auf den PC-Test-Servern steht der Modus bereits zur Verfügung und wird mit dem September-Update auch auf den Konsolen spielbar sein. In der offiziellen Ankündigung heißt es: „Seit über 20 Jahren ist unsere Modding-Community ein enorm großer und wichtiger Teil unserer Spiele, und bei Fallout 76 war es immer unser langfristiges Ziel, euch mit eigenen Servern zu versorgen, die ihr für euch und eure Freunde individualisieren könnt“.

Ihr werdet also zukünftig die Wahl haben. Natürlich könnt Ihr weiterhin in den „Öffentlichen Welten“ Euer Spiel fortsetzen. Ihr könnt Eurer Phantasie aber auch freien Lauf lassen und Eure ganz eigene Welt erschaffen oder die selbst erstellten Umgebungen anderer Spieler besuchen und entdecken

„Spieler können hier nicht nur nach Herzenslust experimentieren, als wären sie verrückte Wissenschaftler – es ist auch ein Riesenspaß, die benutzerdefinierten Welten mit anderen zu teilen! Ladet eure Freunde und Teamkameraden in eure eigene Welt ein, in der sie sich selbst ohne Fallout 1st-Mitgliedschaft vergnügen können.“

Auf der offiziellen Website finden wir noch den Hinweis, dass die Entwickler mit Fallout Worlds noch ganz am Anfang stehen. Wir können also durchaus damit rechnen, dass hier noch viel gewerkelt und gestaltet wird. Mit Sicherheit wird Bethesda regelmäßig neuen Content herausbringen, um die Spieler und Gestalter bei Laune zu halten.

Quelle: fallout.bethesda.net/Bethesdas Softworks/Youtube