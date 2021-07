Fallout 76 – Update „Stählerne Herrschaft“ ist ab sofort verfügbar

Seit dem 08. Juli 2021 steht das umfangrieche Content-Update „Stählerne Herrschaft“ zum Action-Rollenspiel Fallout 76 zur Verfügung. Wir haben für Euch einen kurzen Überblick über die wichtigsten Neuerungen zusammengefasst.



Die Geschichte der Stählernen Bruderschaft

Mit Version 1.5.4.15 steht Euch nun das Finale der Geschichte zur Stählernen Bruderschaft ins Haus. Bevor Ihr Euch allerdings mit dem Ende der Story-Line beschäftigt, gilt es noch einige neue Quests zu erfüllen. Um die ein oder andere besondere Belohnung abzustauben, müsst Ihr Euch in neue Gefilde wagen und bisher unbekannte Orte erkunden.

Fallout 76 bietet jetzt die Möglichkeit zur Herstellung legendärer Gegenstände an

Darauf haben schon so einige Spieler gewartet. Mit dem neuen Update ist es Euch ab sofort möglich, Eure eigenen legendären Gegenstände herzustellen.

Welchen Vorteil bietet Euch das? Nun, die Attribute Eurer normalen Gegenstände werden neu ausgewürfelt und können mächtig gesteigert werden. Ihr könnt also aus einer eher schlichten und unscheinbaren Waffe ein mächtiges Zerstörungs-Werkzeug basteln, was Euch den Ödland-Alltag deutlich vereinfachen kann.

Neben legendären Modulen benötigt Ihr zur Herstellung so genannte „Legendäre Kerne“, die zusammen mit dem Update Einzug in die Spielewelt gehalten haben. Ihr verdient sie Euch unter anderem durch Abschlüsse von öffentliche Events oder den täglich zur Verfügung stehenden Operationen.

Habt Ihr alles beisammen? Gut! Dann ab an die Rüstungswerkbank und lost geht’s!

Auch Eure Powerrüstungen können an den entsprechenden Powerrüstungs-Stationen aufgewertet werden. Die offizielle Beschreibung lautet: „Mit wenigen Ausnahmen können die meisten verfügbaren legendären Attribute auch an Powerrüstungen angewendet werden“.

Noch mehr Update-News?

Tatsächlich! Bethesda erhöht die maximal tragbare Menge von Kronkorken, Goldbarren und Scheinen sowie die täglichen Händler-Limits. Ihr könnt also ganz Eurer Kronkorken-Sammelleidenschaft fröhnen.



Außerdem kam die „Stählerne Herrschaft“ nicht allein. Season 5 ging ebenfalls an den Start und eine neue Goldhändlerin mit dem klangvollen Namen „Minerva“ ist aufgetaucht. Diese bietet Euch in den namensgleichen Events „Minervas Emporium“ und „Minervas Sonderganbote“ so einige Rabatte an.

