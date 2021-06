DC Super Hero Girls: Teen Power – Ab sofort erhältlich

Wie Nintendo bekannt gibt, ist DC Super Hero Girls: Teen Power ab sofort für Nintendo Switch erhältlich. In dem Action-Abenteuer kämpfen Superheldinnen gegen hinterlistige Fieslinge, um Metropolis zu beschützen. In DC Super Hero Girls können Spielerinnen und Spieler in die Rolle sechs spielbarer Superheldinnen schlüpfen. Unter anderem sind darunter Wonder Woman, Supergirl und Batgirl.

Der Nintendo Switch-Titel basiert auf der Animationsserie DC Super Hero Girls und bietet ein neues Abenteuer mit den beliebten Charakteren. Es gilt, Metropolis aus den Fängen einiger der berüchtigtsten Fieslinge des DC-Universums zu befreien. Zugleich müssen die Freundinnen ihre geheime Identität wahren. Zudem müssen sie ihr Leben als ganz normale Teenager an der Metropolis High School mit dem als Superheldin vereinbaren.

DC Super Hero Girls auf Schurkenjagd

In den Kämpfen von DC Super Hero Girls: Teen Power könnt ihr dank der eingängigen Steuerung problemlos verschiedene Angriffe zu rasanten Kombos aneinanderreihen. Obendrein gibt es eine große Auswahl an Spezialangriffen, die sich je nach Superheldin unterscheiden. Wonder Woman setzt etwa ihr Lasso der Wahrheit und ihr Flugschild ein. Supergirl verfügt hingegen über einen Hitzeblick und Superatem. Batgirl erfindet außerdem nützliche Werkzeuge wie den Batarang und den Bat-Hook. Die quirlige Harley Quinn kann wiederum dank ihrer Ulkfedern beeindruckende Sprünge ausführen. Catwoman setzt darüber hinaus als geschickte Juwelendiebin ihren Katzentanz ein und Star Sapphire lockt Gegner mit ihrem Liebesbann in die Falle. Dank dieser Fähigkeiten wissen die Schergen und Scherginnen des Oberbösewichts Toyman kaum, wie ihnen geschieht.

Wenn ihr euch gerade keine packenden Auseinandersetzungen im Namen der Gerechtigkeit liefern, könnt ihr die verschiedenen Viertel von Metropolis erkunden und die coolsten Orte aus der Serie besuchen. Dabei rettet ihr beispielsweise entlaufene Katzen oder deckt euch mit neuen coolen Outfits ein, die euren persönlichen Stil unterstreichen. Man kann sogar einen zerstörten Teil der Stadt wieder aufbauen und helfen, Metropolis mit neuen Geschäften und Gebäuden wieder erblühen zu lassen.

Hier seht ihr den Trailer zum Spiel.