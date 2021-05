Marvel feiert die Filme des MCU mit einem ganz besonderen Video auf YouTube. Dieser zeigt noch einmal die bewegenden Momente, welche das Universum und die Verbindung der Teile so einzigartig machen. Außerdem gibt es einiges an noch nicht gezeigtem Material und Ankündigungen samt Vorführungstermin.

Phase 4 ist bereit zum Start

Die Phase 4 wird eingeläutet mit Black Widow am 09. Juli 2021, der zeitgleich auch auf Disney plus mit Premium Zugang zu sehen ist. Hierbei fallen Extrakosten an. Weiter geht es mit dem Martial Arts Film Shang-Chi am 03.09.2021.

Neu dabei sind die Eternals am 05.11.2021 und Spider-Man 3 bekommt mit dem 17.12.21 nun auch sein Datum.

Mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness geht es nächstes Jahr am 25.03.2022 richtig rund. Gefolgt von Thor Love & Thunder am 06.05.2022, Black Panther Wakanda Forever am 08.07.2022 und mit The Marvels gibt es ein Wiedersehen mit Ms. Marvel am 11.11.2022.

Ant-Man and The Wasp kehren am 17.02.2023 zurück in die Quantenebene und Guardians of the Galaxy Vol. 3 startet am 05.05.2023.

Kommende Neuigkeiten in nächster Zeit zu den Marvel Filmen der vierten Phase erfahrt ihr natürlich bei uns.

> Mehr Infos zum MCU.

Hier ist das Video zu Marvel feiert die Filme.