Im Juni zeigt KAZÉ Anime den Detektiv Conan Movie Die scharlachrote Kugel in ausgewählten Kinos. Vorab läuft auf Anime on Demand das Special Das scharlachrote Alibi.

Die scharlachrote Kugel

In Tokyo steht die Eröffnung der World Sports Games kurz bevor. Zu diesem Anlass soll auch ein neuer Hochgeschwindigkeitszug in Betrieb genommen werden, der unglaubliche 1.000 km/h erreicht. Doch auf einem WSG-Sponsorenempfang wird Sonokos Vater entführt. Obwohl Conan Herrn Suzuki unversehrt finden kann, ist das nur der Auftakt einer ganzen Reihe von Entführungen. Zusammen mit dem FBI wird Conan schnell klar, dass diese Serie mit ähnlichen Vorfällen während der World Sports Games vor 15 Jahren in Boston in Verbindung steht und dass der Showdown bei der Eröffnungsfahrt der Vakuum-Maglev stattfinden soll. Doch dazu muss der Täter es nicht nur mit Conan aufnehmen, sondern auch mit der ganzen Familie von Scharfschütze Shûichi Akai!

Bereits im April 2021 startete der 24. Kinofilm der erfolgreichen Geschichte um den Detektiv von Gosho Aoyama in den japanischen Kinos.

Schon kurz nach der Japan-Premiere zeigt KAZÉ Anime den Film in deutscher Synchronisation im Juni 2021. Die Spielzeiten sind abhängig von den lokalen Pandemie-Vorgaben.

Detektiv Conan: The Special – Das scharlachrote Alibi

Zur Vorbereitung auf den Kinostart präsentiert Anime on Demand bereits ab dem 18. Mai mit Detektiv Conan: The Special – Das scharlachrote Alibi. Das abendfüllende Special fasst Szenen aus der TV-Serie von Detektiv Conan zusammen, die sich mit der Familie Akai befassen und ergänzt sie mit einigen neuen Szenen. Da Shûichi Akai und seine Familie im neuen Kinofilm eine große Rolle spielen, dient Das scharlachrote Alibi damit als perfektes Prequel zum 24. Movie.

Der Streamingdienst Anime on Demand zeigt das Special ab dem 18. Mai um 18 Uhr in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

Quelle: KAZÉ PM