10-jähriges Jubiläum – Geschenk 18

Heute gibts ein Fest für alles Simulatoren Freunde! Zusammen mit Astragon verlosen wir gleich drei mal den Bus Simulator 18 (jeweils PC, PS4, Xbox One) und oben drauf noch drei mal den Bau Simulator (PC, PS4, Xbox One).

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Astragon zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Bus Simulator 2018

Egal ob im Industrie- und Hafengebiet, Downtown, den umliegenden Dörfern oder im Businesspark – im Bus Simulator 18 erlebst Du in einem riesigen, frei befahrbaren Stadtgebiet hautnah den spannenden Alltag eines Busfahrers.

Setze Dich hinter das Steuer Deiner 8 original lizenzierten Stadtbusse der Marken Mercedes-Benz, Setra, MAN und IVECO und befördere Deine Passagiere sicher und pünktlich an ihr Ziel – alleine im Einzelspieler- oder gemeinsam mit Deinen Freunden im synchronen Multiplayer-Modus. Stelle Dich als Busfahrer in 12 verschiedenen Stadtvierteln den Herausforderungen des alltäglichen Straßenverkehrs einer Großstadt mit allem, was dazugehört. Lass Dich von Wetterkapriolen, Schlaglöchern, Staus, Schwarzfahrern, Unfällen, Baustellen, Nachtfahrten und Extrawünschen Deiner Fahrgäste nicht aus der Ruhe bringen.

Nein, im Gegenteil: Übernimm die volle Kontrolle über Deinen Bus, verdiene Geld und Reputation durch eine sichere und pünktliche Fahrweise und erlebe in den authentischen Stadtbezirken nahezu grenzenlosen Fahrspaß. Erspiele Dir durch tausende virtuelle Straßenkilometer neue Distrikte, neue Busse und neue Individualisierungsmöglichkeiten für Deine Busse. Durch die umfangreiche Moddingunterstützung von Bus Simulator 18 sind Dir schier keine Grenzen gesetzt: Kreiere Strecken, erschaffe eigene Busse, gestalte Bus-Lackierungen, erstelle neue Karten und teile sie mit der Community, oder lade Dir vorhandene Modding-Inhalte aus dem Steamworkshop herunter, installiere sie und erweitere so Dein Spielerlebnis.

Doch sei auch mit Deinen selbst gebauten Bussen auf der Hut! Verursache keinen Schaden und pass auf die in der Stadt verteilten Blitzer auf. Dein Ansehen sowie Dein Geldbeutel könnten ansonsten in Mitleidenschaft gezogen werden. Also worauf wartest Du noch? Deine Schicht beginnt gleich!

Bau Simulator

Erforsche eine 10 km² große, liebevoll an das idyllische Alpenvorland angelehnte Spielkarte, und spiele in drei unterschiedlichen Distrikten. Erkunde zwischen Deinen Aufträgen nach Herzenslust die frei befahrbare, offene Spielwelt. Freu Dich auf das Liebherr LB28 Drehbohrgerät für stabile Tiefgründungen z. B. beim Brückenbau und anderen, spannenden Missionen!

Ein weiteres, von Fans lang ersehntes Feature – die Cockpit-Ansicht. Jetzt kannst Du das Spiel aus der Innenansicht jedes Fahrzeugs steuern und aus nächster Nähe erleben, wie sich diese epischen Maschinen anfühlen! Eine riesige Anzahl an Fahrzeugen wartet auf Dich! Für jeden Job steht die richtige Maschine bereit: Stelle Dich den Herausforderungen des Straßenbaus mit den Maschinen von Caterpillar, BOMAG oder WIRTGEN GmbH, JOSEPH VÖGELE AG und HAMM AG. Nutze erstmals den E55 Kompaktbagger oder den T590 Kompaktlader von Bobcat, die ihre Stärken beim Garten- und Landschaftsbau voll ausspielen können.

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.09.2020, 23:59 Uhr