Xbox – Fragwürdiges Konzept verärgert Gamer – TRIGGERED

Auf der GDC 2017 möchte Xbox die Gamer näher zusammenbringen. Gaming for Everyone heißt das Projekt, welches gleich gesinnte vereint. Nur hat man sich wahrscheinlich nicht so große Gedanken gemacht, wie man es am besten verpackt und verkauft. Was nun folgt, ist ein unangenehmes Gefühl von Trennung der Herkunft, Hautfarbe und sexuelle Orientierung. So schnell, wie das Video online war, kamen schon diverse Dislikes und unzählige Beschwerden. Dort kam in den Kommentaren die Frage auf, welche Rolle im Gaming „Gender“ spielt. Macht euch am besten selbst ein Bild davon.

Hier die einzelnen Geschichten hinter „Gaming for Everyone„.

Hauptvideo