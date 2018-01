WoW: Battle for Azeroth Release diesen Sommer

Blizzard hat eine ganze Reihe neuer Informationen zum nächsten World of Warcraft Add-On bekannt gegeben. Neben den Hardware-Anforderungen für die siebte Erweiterung gibt es auch einen Hinweis auf den Veröffentlichungstermin. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Für World of Warcraft – Battle for Azeroth hat Blizzard die PC-Anforderungen bekannt gegeben. Windows 7 in der 64 Bit Version wird notwendig, als Prozessor sollte es mindestens ein Core i5-760 oder ein AMD FX-8100 sein. Bei der Grafikkarte gibt sich das neue Add-On mit einer GeForce GT 560 oder Radeon HD 7850 mit 2 GB Speicher zufrieden. Als Arbeitsspeicher sollten mindesten 4 GB vorhanden sein.

Als Empfohlen gelten ein Intel Core i7-4770 oder AMD FX-8310 Prozessor, eine GeForce GTX 960 oder Radeon R9 280 mit 8 GB RAM. Bei der Beta Version von Battle for Azeroth soll es außerdem Hinweise auf DirectX 12 Support geben.

Laut dem offiziellen Blizzard Shop soll der letztmögliche Veröffentlichungstermin der 21. September 2018 sein. Demnach soll die Erweiterung noch im Sommer diesen Jahres erscheinen, vermutlich noch vor dem letztmöglichen Termin. Wer möchte, kann sich Battle for Azeroth bereits jetzt im Shop vorbestellen.

Die Standard Version schlägt mit 44,99 Euro zu buche, hier ist ein Charakterboost auf Level 110 enthalten sowie die Freischaltung für die Questreihen der verbündeten Völker. Wer sich die Digital Deluxe Edition gönnen möchte, muss 59,99 Euro auf den Tisch legen. Diese enthält dann zusätzlich ein Reittier jeweils für die Horde und Allianz Seite sowie das Törtel Haustier. Overwatch Spieler bekommen außerdem Sprays und Emotes, Hearthstone einen neuen Kartenrücken. In Heroes of the Storm bekommt ihr das Flammensäbler Reittier und in Starcraft 2 zusätzliche Sprays.

Der Beta Test zu Battle of Azeroth soll bald starten, anmelden könnt ihr euch dafür im Battle.net Account Manager.

Quelle: Blizzard