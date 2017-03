Essen ist ein essentieller Bestandteil im Spiel World of Warcraft. Dank Panini dürfen wir jetzt unsere liebsten Gerichte aus dem Spiel nachkochen. Wir haben uns „World of Warcraft – Das offizielle Kochbuch“ für euch genauer angeguckt und sagen euch ob sich ein Kauf lohnt.

Inhalt

Bereiten Sie mit „World of Warcraft – Das offizielle Kochbuch“ ein Festmahl zu, das eines Königs oder Kriegshäuptlings würdig wäre! Alle Rezepte in diesem Buch, ob süß oder herzhaft, wurden von Blizzard Entertainments legendärem Online-Rollenspiel inspiriert. Voll von Köstlichkeiten, die den Anhängern von Allianz und Horde gleichermaßen munden, lehrt dieses einzigartige Kompendium Kochlehrlingen, wie man gekonnt ein Menü aus Speisen und Getränken aus allen Winkeln Azeroths zusammenstellt und zubereitet.

Vielfältiger Kochspaß

Über einhundert Gerichte sind in diesem Kochbuch zu finden. Alle Namen sind aus World of Warcraft bekannt und auf sehr kreative Art und Weise wurden die Fantasie-Gerichte umgesetzt. Das Kochbuch ist in sechs Wege gegliedert, die unterschiedliche Arten von Essen bereithalten. Darunter ist alles von Hauptgerichten, über süßen Nachtisch bis zu eigenen Getränken (zum Beispiel auch Altvater Winters Bier) zu finden. Die Gerichte sind so zusammengestellt, dass man fast alle Zutaten im Supermarkt von nebenan bekommt. Hierdurch kann man alle Gerichte ohne große Probleme nachkochen. Auch vegane und vegetarische Alternativen sind im Kochbuch vorzufinden. Unser einziger Negativpunkt ist, dass die benötigten Mengen oft in Tassen angegeben sind und man deshalb die Angaben umrechnen muss.

Fazit

Falls ihr jemals die Gerichte aus World of Warcraft nachkochen wolltet ist dieses Kochbuch definitiv einen Kauf wert. Die Gerichte lassen sich recht einfach zubereiten und schmecken auch Leuten, die das Spiel niemals gespielt haben. Einziger Nachteil: Leider verwandelt man sich nach dem Konsum vom „pikanten Deviat Supreme“ nicht für eine Stunde in einen Ninja oder Piraten.

Eckdaten

Umfang: 192 Seiten

Preis: 29,99 Euro

VÖ: 14. November 2016