Windscape – Erscheint im März für PC, Switch und Xbox One

Im März erscheint Windscape nicht nur für PC, sondern auch für Switch und Xbox One. Damit schafft das Adventure nach einiger Zeit den Sprung vom PC auf Konsole.

Bereits 2016 erschien Windscape für PC und ist dort via Steam im Early Access verfügbar. Mit dem Release auf Switch und Xbox One geht für den deutschen Entwickler Dennis Witte ein kleiner Traum in Erfüllung. Er selbst beschreibt Windscape als Mix aus Elementen aus Zelda, Secret of Mana und Golden Axe.

Im wenigen Wochen geht das Spiel dann auf allen Plattformen an den Start, der genaue Termin ist der 27. März. Wer bis dahin Windscape vorbestellt, spart für den frühen Kauf 20%. Das Angebot gilt für alle Systeme:

Für Switch und Xbox ist das Spiel noch nicht im Store verfügbar, der Rabatt wird also erst greifen, wenn Windscape gelistet ist.