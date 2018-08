Universal Pictures veröffentlicht Drifters Series 1 Limited Premium Edition

Drifters Series 1 – Battle in a Brand-new World War erscheint am 11. Oktober 2018 im Handel. Die 12-teilige erste Staffel des Fantasy-Action Anime kommt als exklusive Limited Premium Edition auf DVD und Blu-ray daher!

Geschichte

Wir schreiben das Jahr 1600 in Japan. Der schwer verwundete Samurai Shimazu Toyohise verlässt das Schlachtfeld, auf dem noch gerade mit einem blutigen Showdown über die Zukunft des Landes entschieden wurde. Bis eben noch ziellos durch die Wälder irrend, wird der Samurai plötzlich in einen hellen Korridor mit zahllosen Türen teleportiert. Dort schickt ein mysteriöser Mann namens Murasaki ihn durch eine der Türen weiter in eine fremde Welt voller fantastischer Wesen. Nach kurzer Zeit findet sich Toyohisa erneut zwischen zwei Fronten eines erbitterten Krieges wieder. In diesem kämpfen legendäre Krieger und Kriegerinnen aus verschiedenen Zeiten und Epochen der Geschichte. Es ziehen die sogenannten „Drifters“ gegen die „Ends“ in den Krieg. Eine Vereinigung von Kriegern mit übernatürlichen Kräften, die um jeden Preis die Herrschaft über diese alternative Welt an sich reißen möchte.

Inhalt der Drifters Limited Premium Edition

Verfügbarkeit: 11. Oktober 2018

Publisher: Universal Pictures

Format: DVD/Blu-ray

FSK: Ab 16 Jahren

Laufzeit: ca. 286 Min. / ca. 296 Min.

Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch

Untertitel: Deutsch, Englisch, Französisch

Extras: 2x DVD/BD im Digipak + Schuber, ca. 40-seitiges Booklet, Poster im Spezialformat, 4 Artcards, Kühlschrankmagneten, Textless Opening & Ending, Trailer

Ein vorläufiges Cover der Limited Premium Edition DVD/Blu-ray

Bilder: Universal Pictures