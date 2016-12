Transformers: The Last Knight – Erster Trailer erschienen

Paramount Pictures hat heute den ersten Trailer zu Transformers: The Last Knight veröffentlicht! Der inzwischen fünfte Teil der Transformers-Serie aus der Michael Bay-Schmiede.

Sie sind wieder da und schienen nie fort gewesen zu sein, wenn man nach dem Trailer geht. Die Autobots und Decepticons waren schon lange auf unserem Planeten und in den verschiedensten Zeitepochen unterwegs. Es scheint ein Krieg zwischen Menschen und den Maschinen bevorzustehen, wobei ein gigantischer „Transformer-Planet“ mit ins Spiel kommt.

Mit von der Partie sind natürlich wieder Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, mit Anthony Hopkins und vielen weiteren.

Michael Bay scheint hier wieder ganz groß die Effekt-Keule zu schwingen, was wieder für einen Action-Bombast sprechen würde. Doch das bleibt erstmal abzuwarten, denn Transformers: The Last Knight erscheint im Sommer nächsten Jahres.

Quelle: YouTube