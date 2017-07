Tony Hawk’s Pro Skater HD – Wird aus Steam entfernt

Zuerst die gute Nachricht: Tony Hawk’s Pro Skater HD ist derzeit über Steam im Angebot. Greift ihr jetzt zu, dann spart ihr satte 80% des regulären Preises, so dass ihr 1,99€ statt 9,99€ beim checkout zahlen müsst. Das war es aber auch schon mit der guten News, kommen wir zu der weniger erfreulichen.

Tony Hawk’s Pro Skater HD wird am 17. Juli aus Steam entfernt werden. Das ist Fakt und wird derzeit über Steam News so kommuniziert. Grund dafür sind auslaufende Lizenzen seitens Activision. Im Spiel werden nämlich zahlreiche Musikstücke verwendet, deren Lizenz zur Nutzung nun abläuft. Wäre das Spiel ein Verkaufsschlager gewesen, dann hätte Activision vielleicht nochmal den ein oder anderen Taler springen lassen. So aber werden keine neuen Verträge zur Lizensierung geschlossen und das Skate-Spiel verschwindet aus Steam. Für Käufer bleibt das Spiel weiterhin in der Bibliothek, nur könnt ihr es nach dem 17. Juli eben nicht mehr kaufen.