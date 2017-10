Ursprünglich für PC entwickelt und seit Februar sowohl online als auch im lokalen Handel erhältlich, erscheint die große Jagd nun auch für die aktuelle Konsolengeneration.

Ab sofort dürfen endlich auch Konsolenbesitzer zum Preis von 39,99 Euro auf die Pirsch gehen. Die Konsolen-Version enthält neben dem Hauptspiel sowohl den Tents & Ground Blinds DLC als auch den ATV DLC. theHunter: Call of the Wild bietet Spielern ein großartiges Jagderlebnis inmitten einer riesigen offenen Welt, die sich über zwei großzügige, von Deutschland und dem Pazifischen Nordwesten der USA inspirierten Jagdgebiete erstreckt. Das Spiel wurde unter Verwendung der Apex – Avalanche Studios Open World Engine entwickelt, die eine Grafik mit beeindruckendem Detailgrad ermöglicht. Bei theHunter: Call of the Wild handelt es sich um ein eigenständiges, Abonnement-freies Spiel. Nach Release ist die Einbindung weiterer Inhalte in Form von DLCs geplant.

Ein Jagderlebnis der neuesten Generation

theHunter: Call of the Wild lässt den Spieler in eine lebendige offene Welt eintauchen, in der er zahlreichen Wildtieren wie majestätischen Hirschen, Schwarzbären und riesigen Bisons sowie zahllosen Vögeln, Kleintieren und Insekten begegnen wird. Erleben Sie komplexes Tierverhalten, dynamische Wetterereignisse, Tages- und Nachtzyklen, simulierte Ballistik, hochrealistische Akustik und ein ausgeklügeltes Windsystem zum Aufspüren von Tieren. Erwecken Sie den Jäger in sich und tauchen Sie in die dichte Spielatmosphäre von theHunter: Call of the Wild ein.

Erkunden Sie eine große, offene Welt – zu Fuß oder mit dem ATV

Erkunden Sie 50 Quadratmeilen abwechslungsreiches Gelände, von Feuchtgebieten und dichten Wäldern zu üppigen Tälern und weiten Feldern. Die offene Welt von theHunter™: Call of the Wild ist in einzelne, voneinander unterschiedliche Jagdreviere unterteilt, jedes gefüllt mit vielseitigen Überraschungen und unvergesslichen Momenten.

Nehmen Sie Missionen und Herausforderungen von Einheimischen an oder bewegen Sie sich abseits ausgetretener Pfade. Entdecken Sie Beobachtungsposten, Jagdtürme und Stützpunkte. Diese geben Ihnen die Möglichkeit, sich schnell und mühelos in der enorm weiten Welt zu bewegen. Sie haben keine Lust, die Strecken zwischen Ihren Jagdrevieren zu Fuß zurückzulegen? Dann nehmen Sie eines der ATVs! Dieses vielseitige Fahrzeug wird Sie in hohem Tempo selbst über unwegsames Gelände sicher an Ihr Ziel bringen. Es war nie so unterhaltsam die offene Spielwelt zu erforschen.

Ein Jahrzehnt der Entwicklung

theHunter: Call of the Wild ist die Weiterentwicklung des herausragenden Online-Jagdspiels theHunter von Expansive Worlds mit über sieben Millionen registrierten Spielern und sieben Jahren Live-Einsatz.

theHunter: Call of the Wild wurde mit Apex – der preisgekrönten Avalanche Open World Engine – kreiert, einer Technologie, welche 10 Jahre lang in der Entwicklung explosiver Action-Games erprobt und immer weiter verbessert wurde.

Werden Sie ein Jäger. Individualisieren Sie die Jagd

Erwerben Sie eine Vielzahl an Gewehren, Handfeuerwaffen und Bögen, rüsten Sie diese auf und individualisieren Sie sie mit weiterem Zubehör und verschiedenen Munitionsarten. Finden Sie Ihre persönlichen Favoriten. Entwickeln Sie Ihren Charakter, indem Sie verschiedene Fähigkeiten und Ausrüstung freischalten. Lernen Sie wie man Rufer und Düfte verwendet, aber studieren Sie vor allem Ihre Beute: Achten Sie genau auf das Verhalten der Tiere, ihre Merkmale und ihre Bewegungsmuster.

Neu bei der Jagd? Kein Problem. Intelligente Systeme werden Sie unterstützen, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrer Jagd herausholen, egal ob Sie ein hoffnungsvoller Anfänger oder ein erfahrener Veteran sind.

Teilen Sie Jagderlebnisse. Verdienen Sie sich das Recht, auf Ihre Leistung stolz zu sein!