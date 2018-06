The Lord of the Rings: Living Card Game Early Access angekündigt

Eindrucksvolles, kooperatives und narratives Kartenspiel erscheint für den PC

STEAM-SHOP LINK

Asmodee Digital und Fantasy Flight Interactive kündigen The Lord of the Rings: Living Card Game Early Access auf Steam für PC und Mac ab dem 28. August an. Das Spiel ist derzeit ein Single-Player-Spiel und wird in den kommenden Monaten als vollwertiges Free-to-Play mit Koop-Multiplayer erscheinen.

Zugang zum Early Access-Release gibt es über die drei Gründerpakete: das Auenland-Paket für 7.99 €, das Statthalter von Gondor-Paket für 15.99 € und das Istari-Paket für 27.99 €. Jedes dieser Pakete enthält eine Reihe an Karten, In-Game-Geld und kosmetische Items, die den Abenteurern beim Start ihrer Reise durch Mittelerde helfen. Die Spieler können auch alle drei Gründerpakete als Mithril Gründerpaket-Bundle für 45.99 € auf einmal erwerben.

Die Spieler haben außerdem die Möglichkeit, die Collector’s Edition von The Lord of the Rings: Living Card Game für 99.99 € plus Porto vorzubestellen. Diese enthält eine einzigartige Zwei-Personen Starteredition von The Lord of the Rings: The Card Game, eine Messing-Replik des Einen Ringes, Kunstdrucke von vier Helden aus dem Spiel, Codes für das Mithril-Bundle, kosmetische Items, sowie den Soundtrack als mp3.

Als Einzelspieler-Titel macht The Lord of the Rings: Living Card Game Spieler zum Anführer einer Gruppe dreier Helden, die sich in mehreren Story-Kampagnen gegen Saurons Streitmacht behaupten müssen. Die Spieler können ihre Gefährten selbst wählen und sich Decks aus Verbündeten-, Ereignis- und Ausrüstungskarten zusammenstellen, um sich Herausforderungen zu stellen, die ihre Willenskraft, Wissen, Taktik und Führungsqualitäten auf die Probe stellen.

Eine Adaption des Kartenspiels der Fantasy Flight Tabletop Company, das als Storytelling-Wegbereiter gilt

Inspiriert vom Bestseller der Living Card Games von Fantasy Flight Games, ist diese digitale Adaption keine 1: 1-Umsetzung. Stattdessen ist es ein komplett neues Spieler-gegen-KI-Erlebnis, das von Grund auf neu entwickelt wurde und folgendes bietet:

Eine intuitive Benutzeroberfläche

Ikonische, detaillierte Umgebungen, die die Geschichte des Spiels widerspiegeln

Vollständig erzähltes Zwischenspiel

Verzweigende Erzählpfade basierend auf den Entscheidungen der Spieler

Visuelle Effekte und Audioeffekte für jeden Helden, jede Karte und jede Aktion

Eine dynamische KI, die aus den Triumphen der Spieler lernt – sowie aus deren Fehlern

The Lord of the Rings: Living Card Game bietet ein eindrucksvolles narratives Erlebnis, das die Spieler mit Tolkiens Erzählung verbindet. In Zukunft wird das Spiel „The Lord of the Rings: Living Card Game “ um den Koop-Modus erweitert, sodass zwei Spieler ihre Gefährten zusammenbringen und sich Seite an Seite durch Quests kämpfen können.

Das Deck

Jedem Helden wird eine Einflusssphäre zugewiesen, die durch die Farbe der Karte angezeigt wird.

Lila für Leadership

Grün für Lore

Blau für Spirit

Rot für Tactics

Grau für Neutral

Jede Sphäre unterstützt eine bestimmte Strategie und belohnt den individuell passenden Spielstil, was jedem Deck von The Lord of the Rings: Living Card Game strategische Tiefe verleiht, die die Spieler lange über ihr erstes Quest hinaus an das Spiel fesseln werden. Mit ihren drei Helden können die Spieler ihr Deck sehr vielfältig gestalten, indem sie verschiedene Sphären auswählen, um möglichst viele verschiedene Karten spielen zu können. Oder sie können zwei oder drei Helden derselben Sphäre wählen, um Zugriff auf stärkere Karten innerhalb einer Sphäre zu erlangen.

Der Shop

The Lord of the Rings: Living Card Game verzichtet auf ein zufälliges Kartenmodell. Es gibt ein strukturiertes Format für Hero-Packs, sodass die Spieler die Werte und Details jeder Karte vor dem Erwerb in einem Pack direkt einsehen können. Jedes Pack enthält einen Helden, ein Set aus vier Karten, die dem Thema des Helden entsprechen, und einen kostenlosen Blick in den Palantír.

Spieler erhalten im Laufe ihrer Reise Valor-Punkte, die zum Freischalten einzelner Karten oder für den Palantír verwendet werden können, was ihnen eine neue Karte, kosmetische Belohnungen oder zusätzliche Valor-Punkte zugänglich macht.

„Wir wollten ein Spiel erschaffen, das vom klassischen Kartenspiel inspiriert ist und dessen einzigartige Atmosphäre beibehält, aber gleichzeitig zugänglich für neue Spieler ist,“ sagt Tim Gerritsen, Head of Fantasy Flight Interactive. „Die digitale Adaption behält viel von der Aufregung und Spannung des Originals bei, während die Berechnung des Punktestandes automatisiert wird. Dies hat es uns erlaubt, neue Wege einzuschlagen, die es nur in der digitalen Version gibt und ein vollkommen neues Spiel in der Welt von Mittelerde zu erschaffen.“