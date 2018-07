Sonic Mania Plus – Das steckt in der Box

Heute veröffentlichte SEGA die Box Version von Sonic Mania Plus für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

In Sonic Mania Plus erleben Spieler mit Sonic und seinen Freunden ein unvergessliches Abenteuer auf Angel Island, welches mit einer Menge Retro-Charme überzeugt. In diesem Spiel hilft man Sonic, Tales, Knuckles und weiteren bekannten Charakteren aus dem Sonic Universum herauszufinden, welche starke Energiequelle sich auf Angel Island befindet und verhindert, dass der böse Dr. Eggman diese Macht in seine Finger bekommt!

Das steckt in der Box von Sonic Mania Plus:

Physische Extras:

Hochwertige Verpackung mit Holographie-Effekt

SEGA Mega Drive Wendecover

32-seitiges Artbook

Digitale Extras:

2 neue, spielbare Charaktere: Mighty das Gürteltier & Ray das Eichhörnchen

Neuer Mehrspieler-Wettbewerbsmodus

Speicherfunktion und Playback-Wiederholungen von Speed Run Versuchen enthalten

Neugestaltete Level

Optimierte Schwierigkeitsgrad der Bossgegner

Der Trailer zum Spiel mit typischen Sonic Charm.