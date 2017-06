Sommerlook statt Mausgrau: Speedlink präsentiert CALADO-Silent-Maus in drei frischen neuen Farben

Ruhe bewahren im hektischen Berufsalltag – das ermöglicht die drahtlose CALADO Silent Maus von Speedlink. Durch eine hochwertige Tastenmechanik werden Klickgeräusche auf ein Minimum reduziert – bis zu 90 Prozent im Verhältnis zu einer normalen Office-Maus. Nun wird die stille Erfolgsmaus von Speedlink nicht nur zum Hör- sondern auch zum optischen Genuss. Mit gleich drei neuen Farben – berry-red, barbados-turquoise und spring green – kommt Sommerfrische auf den Schreibtisch.

Mit ihrer kompakten Formgebung und der hochwertigen Gummierung liegt die CALADO-Maus darüber hinaus ergonomisch perfekt in der Hand. Die Sensorauflösung von bis zu 1.600 dpi ermöglicht ein präzises und flüssiges Arbeiten. Zuverlässige Funktechnik sorgt für kabellose Bewegungsfreiheit in einem Abstand von bis zu acht Metern zum Desktop-Rechner oder Laptop. In Verbindung mit einem günstigen Preis von 19.99 Euro haben diese Faktoren CALADO zu einem echten Erfolgsmodell im Speedlink-Programm werden lassen.

Durch die zusätzlichen zur schwarzen Basisversion erhältlichen CALADO-Silent-Mäuse in drei neuen Farben bringt Speedlink nun zusätzlich Frische an den Arbeitsplatz oder heimischen Schreibtisch. Wer möchte, der kann den Look seiner Maus jetzt sogar dem aktuellen Outfit anpassen – bei einem Preis von unter 20 Euro bleibt dann auch noch genug Geld übrig für das ein oder andere Sommer-Accessoire.

Eigenschaften:

Kabellose Fünf-Tasten-Maus

2,4 GHz-Funktechnik für bis zu 8 Meter Reichweite

Präziser Optischer Sensor mit 1.600 dpi

Sensorauflösung in drei Stufen wählbar

Ohne zusätzlichen Treiber installierbar

Geräuschreduzierung bis zu 90 Prozent im Vergleich zu einer konventionellen Maus

Ergonomische Form – angepasst an die rechte Hand

Gummierte Oberfläche für eine angenehme Haptik

Rutschfestes gummiertes Tasten-Scrollrad

Kompakter NANO-USB-Empfänger

Automatischer Stand-by-Modus für minimalen Stromverbrauch

Maße: 106 x 73 x 36 mm (Länge x Breite x Höhe)

Batterien inklusive

Quelle: PM