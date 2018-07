Skip Beat! Band 1 – Flashback Manga Review

„Kyoko Mogami ist ein unauffälliges und fleißiges Mädchen. Nach dem Abschluss der Mittelschule folgt sie ihrem Freund Sho Fuwa nach Tokyo – in der Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft und um ihn bei seiner Popstar-Karriere zu unterstützen. Den gemeinsamen Lebensunterhalt finanziert sie selbstlos mit zahlreichen Jobs. Als Kyoko eines Tages durch Zufall erfährt, dass Sho sie nur als „Dienstmädchen“ benutzt, schwört sie Rache! Und was gäbe es da Besseres, als Sho im Pop-Business Konkurrenz zu machen?! Komplett neu gestylt macht sie sich auf zum Casting bei (LME-Productions).“

Manga: Yoshiki Nakamura

Deu. Verlag: Carlsen Manga!

Preis: 5,95 €

In ausgewählten Stores als Doppelpack (Band 1 und 2) für 6,99 erhältlich.

Skip Beat! ist ein Shojo-Manga, dass in Deutschland zum ersten Mal im DAISUKI Manga in Erscheinung trat. DAISUKI war das weibliche Pendant zum BANZAI!. Während der BANZAI gefüllt war mit Shonen-Mangas, wie YU-GI-OH!, Naruto und Shaman King, bot DAISUKI für die Mädchen zwischen 13 und 18 mit Shojo-Mangas romantische Storys. Skip Beat! war und ist eines der erfolgreichsten Reihen dieser Art und veröffentlicht bis heute noch Fortsetzungen. Am 27.12. erscheint Band 41 und ein Ende ist nicht in Sicht! Schließlich heißt es ja auch: „The Show Must Go On!“

Inhalt

Skip Beat! erzählt die Geschichte der noch jungen Kyoko Mogami, die mit ihrem „Freund“ und abgeschlossener Mittelstufe nach Tokyo ausgebüxt ist. Dieser „Freund“ ist der Popstar Sho Fuwa, der sich als Mistkerl entpuppt. Er kannte Kyoko schon seit Kindertagen und hat sie nur nach Tokyo mitgenommen, damit sie sein Dienstmädchen spielen kann. Als sie dies zufällig mitbekam, brach für sie verständlicherweise die Welt zusammen. Nun schwört Kyoko Mogami Rache! Für die verschwendete Zeit und all die Mühen, die sie aufbrachte, um die Wohnung in Tokyo halten zu können.

Die Idee um es Sho heimzuzahlen? – selbst ein Popstar werden und das noch bei der konkurrierenden Agentur, wo auch Sho’s Erzfeind „Ren Tsuruga“ unter Vertrag ist. Ein urkomisches Abenteuer beginnt auf dem Weg nach oben. Allen voran mit der guten Seele von Kyoko, die schnell mal zum Hurrikan werden kann. Bei einer Reihe von Tests für zukünftige Talente wird ihr bewusst, in welches harte Business sie da einsteigt. Dem Präsident der Firma ist sie schnell aufgefallen, der ihr auch schnell klar macht, dass ihr etwas Wichtiges für diesen Beruf im Rampenlicht fehlt! Wird sie es schaffen, ein Star zu werden und es allen zu beweisen?

Über Skip Beat!

Skip Beat! ist eine Romanze/Drama aus dem Leben einer jungen Dame, die von ihrer vermeintliche Liebe ihres Lebens, einem Fiesling aus dem Showbusiness, betrogen wurde und nun alles dafür gibt ihm es heimzuzahlen – und das sogar in seinem Heimspiel. Dass die Geschichte über ein Mädchen, dass alles aufgibt, für einen vermeintlichen Prinzen ziemlich hart ist, wurde auch der Mangaka Yoshiki Nakamura deutlich gemacht. Im anfänglichen Erzählverlauf und den Beigefügten ersten Skizzen wird deutlich, das Skip Beat! in der Urfassung für einen Shojo-Manga zu harsch gewesen wäre.

Als Shojo-Manga retten, kann sich der Best of DAISUKI Klassiker durch seine humorvollen Einlagen. Situationskomik wäre das richtige Stichwort, dass auf Kyoko’s Begegnungen mit Managern und Arbeitgebern zutrifft. Eingeleitet werden die zwischenmenschlichen Interaktionen und Kyoko’s Wutausbrüche mit Jumpcuts. Dabei spiegelt sich in den Nahaufnahmen der Hauptfigur ihre böse Aura so gut wieder, dass man sogar als Leser Angst vor ihr bekommen könnte. Dass man für sie mitempfindet, trägt dazu bei.

Der Manga bietet verteilt in den Kapiteln Sidebars, in denen sich die Mangaka Yoshiki Nakamura selbst zu Wort meldet. Diese kurzen Textboxen verraten etliche Hintergrund Informationen zur Geschichte und der Entstehung von Skip Beat!. In einer davon wird auch auf die Hintergründe der Charaktere eingegangen. Im ersten Band dreht sich alles um Kyoko Mogami. Wir bekommen den Wandel vom fleißigen und fröhlichen zum verbitterten und ehrgeizigen Mädchen mit. Zwar sind wichtige Figuren wie Sho und Ren auch dabei, doch deren Figuren werden sich erst in den nächsten Bänden entwickeln.

Fazit

Skip Beat! ist ein unterhaltsamer Manga mit einer bitteren Backstory. Zwar wird der Shojo-Manga als romantischer Mädchen Manga klassifiziert, doch dadurch lässt sich man(n) in der heutigen Zeit nicht von einer tollen Geschichte abhalten! Mir gefielen wirklich die vielen überspitzten emotionalen Momente, welche in den meisten Fällen Kyoko als Chibi Figur im enttäuschten oder verrückten zustand zeigen.

Skip Beat! Band 1 vom Carlsen Manga! feierte ihr Deutschland Debüt im Jahre 2003 und war Teil der DAISUKI Ausgaben.

> Hier geht es zur Manga Review von Splatoon Band 1.

Vielen Dank an Carlsen für die Bereitstellung des Mangas.

Bildquelle: Carlsen