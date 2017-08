Sherlock: Der Blinde Banker – Comic/Manga Review

„In seinem zweiten Fall, „Der blinde Banker“, bekommt es Sherlock Holmes (Benedict Cumberbatch) mit einem chinesischen Schmugglerring zu tun. Dieses Mal wird er nicht von der Londoner Polizei, sondern auch Privatpersonen beauftragt – wie seinem ehemaligen Studienfreund Sebastian Wilkes, der mit großem Erfolg als Investment-Banker arbeitet.“

Drehbuch: Steven Moffat, Mark Gatiss

Manga: Jay.

Inhalt

Dr. Watson hat sich mittlerweile mit Sherlock in der Baker Street eingelebt. Sein jetziges Problem ist lediglich der finanzielle Mangel. John begibt sich auf die Jobsuche. Unterdessen bekommt Sherlock eine Nachricht von seinem alten Studienfreund Sebastian Wilkes, einem großen Investment-Banker. Dieser hat einen mysteriösen Einbruch gemeldet. Auf einem Gemälde im Büro eines Kollegen, wurde eine Nachricht hinterlassen. Die Personen, die so eine Nachricht erhielten, starben in geschlossenen Räumen ohne ein Anzeichen auf einen Einbruch. Ein ähnlicher Zwischenfall führt in ein National Antiquities Museum. Die Spuren weisen auf einen chinesischen Schmugglerring, der sich „Schwarzer Lotus“ nennt. Dr. Watson und Sherlock lassen sich auf eine gefährlich Jagt ein. Doch nicht nur das Duo sind in Gefahr…

Fazit

Sherlock: Der Blinde Banker ist der Band zur zweiten Episode der gleichnamigen BBC-Serie. Dabei ist, wie im ersten Band, der Zeichenstil und die Aufmachung gleich geblieben. Man orientiert sich nach der Serie und geht diese Szene für Szene durch. Die Spannung, die schon zur beginn der Episode im National Antiquities Museum aufkommt, wird aufgefangen. Der Blinde Banker ist eine gruselige Folge, da Sherlock und Watson es mit einem chinesischen Schmugglerring zu tun bekommt, der auch waghalsige Stunts vorführt und im Dunkeln den beiden auflauert. Es kommt zu einigen Momenten in denen Sherlock alleine ist und unachtsam. Die wechselnden Bilder in der Rangelei lassen einen erahnen in welcher Bredouille er steckt. Besonders gut gefielen mir die Zeichnungen der Kunstwerke, die in dieser Episode zu sehen waren. Verpackt mit den großartigen Wortgefechten zwischen Dr. Watson und Sherlock Holmes. Sherlock: Der Blinde Banker lässt einen ideal in das Abenteuer eintauchen und ist eine gute Alternative auf langen Reisefahrten, bei denen die Serie nicht geschaut werden kann.

Sherlock: Der Blinde Banker vom Carlsen Manga! Verlag ist bereits erhältlich und kostet 12,99 Euro.

