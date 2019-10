Action-Strategie Hybrid Sea Salt erscheint heute

Im Action-Strategie-Hybrid schlüpfen Spieler in die Rolle von Dagon, dem alten Gott, der unheimlichen Macht der See. Dieser beschwört und kontrolliert einen Schwarm von schrecklichen Monstern, um jene zu bestrafen, die nicht an Dagon glauben.

In Sea Salt sammeln, beschwören und kontrollieren Spieler einen unbändigen Schwarm von alptraumhaften Kreaturen durch eine gotische, dunkle Fantasy-Welt. Pure Angst und das Element der Überraschung werden als Waffen benutzt, um die wilde Jäger und zähe Bosse aus dem Weg zu räumen.

Die Geschichte von Sea Salt dreht sich um den unsichtbaren Charakter Dagon, dem alten Gott, der unheimlichen Macht der See. Über viele Jahre war Dagon bereit, der Menschheit gute Winde für ihre Fischerboote in Tausch von Gebeten und Opfern zu gewähren. Die Menschen waren dankbar für den Reichtum und Wohlstand den Dagon brachte. Den Preis, den es zu bezahlen galt, war ihnen bewusst, aber Feigheit hat ihren Glauben übernommen, als es an der Zeit war ihre Schulden zu begleichen. Der Bischof des neuen Glaubens widersetzte sich Dagons Willen und so werden die Schrecken der Untiefen kommen und holen, was ihnen gehört.

Neben dem Story-Modus bietet der Titel auch einen “Tower-Defense”-Modus, in dem Spieler gegen immer stärker werdende Gegnerwellen ankämpfen. Die Runde startet, in dem die computergesteuerten Menschen ihre Fallen und Verteidigungsmechanismen auf der Karte aufbauen, die es anschließend zu erobern gilt. Verschiedene Karten bieten unterschiedliche Konditionen und Spezialgegner, als im Story-Modus.

Kommandiere eine unbändige Truppe von albtraumhaften Kreaturen, Kultanhängern und Horror der Tiefen

Kontrolliere den gesamten Schwarm auf einmal, in dem du ihn dazu bringst deine Opfer zu attackieren oder sich zu zurückziehen, um ihre Gegenschläge zu vermeiden

Nutze das Terrain, um deine schwächlichen Widersacher zu überraschen und zu umzingeln und sehe zu, wie sie vor Angst ihren Verstand verlieren

Entdecke Karten in einem höllischen Tarot-Set und schalte 16 unterschiedliche Einheiten frei, die alle ihre eigenen Stärken und Schwächen haben

Jäger sowie Spezial-Bosse werden auf deinem Pfad der Rache dem Erdboden gleich gemacht

Sea Salt hat mit einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne im April 2018 gestartet und wird jetzt von Kowloon Nights finanziert.

Sea Salt erscheint heute für PC und Xbox One, nächste Woche für Nintendo Switch.

