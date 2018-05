Sea of Thieves: Erste Erweiterung „The Hungering Deep“ verfügbar

Das Piratenspiel Sea of Thieves bekam vor kurzem seine erste Erweiterung. „The Hungering Deep“ lautet der Name und bringt den Abenteurern auf hoher See eine neue Kampagne und Items. Folgende Neuerungen erfährt man in der folgenden Auflistung von uns!

Inhalt der Erweiterung: The Hungering Deep

Die aktuelle Erweiterung von Sea of Thieves bietet eine zeitlich begrenzte Kampagne, eine fürchterliche Bedrohung aus der Tiefe und zahlreiche kosmetische Gegenstände für den Charakter und das Schiff.

Erlebe ein Abenteuer, welches auf zwei Wochen begrenzt ist.

Entdecke und löse das Geheimnis des Riesen-Hai Megalodon.

Kommuniziere über die neue Sprechtrompete und einem Flaggensystem mit anderen Schiffen und Crews.

Spiele Musik mit dem neuen Instrument Trommel.

Verschönschlimmer deinen Pirat mit narben und Tattoos.

Statte das Schiff und Pirat mit zeitlich begrenzten Belohnungen aus.

Die Erweiterung ist verfügbar auf Xbox One und Windows 10 PC. Sie ist außerdem Teil des Xbox Game Pass. Mit Cursed Sails und Forsaken Shores kommen diesen Sommer noch zwei weitere Content-Updates!

> Hier geht’s zu unserer Sea of Thieves Review!

Der Launch-Trailer zu Sea of Thieves Erweiterung.



Quelle: XboxDACH PM.