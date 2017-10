Das Videospiel zur TV-Show erscheint heute exklusiv für Nintendo Switch. Ab Oktober ist es dann auch für Wii U erhältlich.

Nach den drei erfolgreichen „SCHLAG DEN RAAB“-Konsolenspielen aus den Jahren 2010 bis 2012 geht es mit „SCHLAG DEN STAR – DAS SPIEL“ nun in die nächste Runde. Bis zu vier Spieler können sich in den spannenden Spielen aus der beliebten TV-Show messen. Dank der Flexibilität von Nintendo Switch, die sich mit wenigen Handgriffen in einen Handheld verwandeln lässt, kommt die Party nun nicht nur Zuhause im Wohnzimmer sondern auch unterwegs in die Gänge. Gemäß dem TV-Vorbild führt auch bei „SCHLAG DEN STAR – DAS SPIEL“ kein Geringerer als Elton durch die Spiele-Show.

Ab Ende Oktober können dann auch Besitzer der Wii U zuschlagen. Die Wii U-Version von „SCHLAG DEN STAR – DAS SPIEL“ unterscheidet sich inhaltlich nicht von der Version für Nintendo Switch. Auch hier warten 25 Minispiele, vier Spielmodi, knapp 700 voll vertonte Namen und natürlich Elton als Moderator auf die Spieler.

„SCHLAG DEN STAR – DAS SPIEL“ erscheint am 29. September exklusiv für Nintendo Switch und Ende Oktober für Wii U.