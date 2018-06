ROCCAT Titan Switch – taktil, schnell und neu

ROCCAT präsentiert den Titan Switch Tactile – einen neuen mechanischen Schalter, von ROCCAT entworfen und in Kooperation mit TTC entwickelt, einem in diesem Bereich führenden Hersteller. Der Titan Switch Tactile ist die perfekte Synthese aus wettkampftauglicher Geschwindigkeit, einem erstklassigen Tippgefühl und bestechender Ästhetik.



Der neue ROCCAT Schalter ist bis zu 20% schneller als der Standard Cherry MX Schalter und fühlt sich dabei richtig gut an. Das ist das Ergebnis zahlreicher Tests, nach denen der Betätigungsweg von 2 auf 1.8 mm verkürzt wurde. Zusätzlich konnte die Entprellzeit durch die Optimierung der ROCCAT Firmware in Zusammenspiel mit dem Einsatz hochwertiger Komponenten von 5 auf 4 ms gesenkt werden. Der knackige, fühlbare Druckpunkt gepaart mit solider Präzision und hoher Reaktionsschnelligkeit sorgt dabei für ein exzellentes Tippgefühl. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, spielte bei der Entwicklung des Titan Switch Tactile auch das Design eine entscheidende Rolle, im diesem Gebiet eine Weltpremiere. Das transparente Gehäuse in Kombination mit reduzierten, ultra-leichten Tastenkappen erlaubt nicht nur Einblicke in die Mechanik des Schalters, sondern bietet auch die perfekte Bühne für das ROCCAT AIMO Lichtsystem. Jeder Schalter beinhaltet eine langlebige Multicolor-LED für beeindruckende Beleuchtungsszenarien im Bereich von 16,8 Millionen Farben.

Das Ergebnis ist ein leistungsstarker Schalter – präzise, reaktionsschnell und komfortabel. Bei welchem ROCCAT Produkt wird der Titan Switch Tactile erstmalig zum Einsatz kommen? Stay tuned – mit dem Start der Computex am 5. Juni stellt ROCCAT das erste Produkt mit dem neuen, eigenen Schalter vor.