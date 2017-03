Pirates of the Caribbean: Salazars Rache – Lasst euch diesen Trailer nicht entgehen

Coole Gags, ernste Angelegenheiten, zweideutige Anspielungen und schwere Geschütze… ah ja wir reden von einem neuen Trailer zu Pirates of the Caribbean: Salazars Rache. Und auch diesmal wird der gesamte Charme der Filmreihe wieder maximal seinen Dienst antreten.

Am 25. Mai startet er endlich. Das neue Abenteuer einer der erfolgreichsten Filmreihen komm in die deutschen Kinos: Pirates of the Caribbean: Salazars Rache. Johnny Depp verkörpert erneut seine populäre Rolle als verwegener Antiheld Captain Jack Sparrow, an seiner Seite die Oscar-Gewinner Javier Bardem und Geoffrey Rush sowie neue und altbekannte Gesichter der Pirates of the Caribbean-Reihe. Produziert wurde der Film wieder von Erfolgsmogul Jerry Bruckheimer, Regie führte das norwegische Duo Joachim Rønning und Espen Sandberg, die schon mit ihrem Seefahrer-Epos KON-TIKI für Furore sorgten.

Story Ein vom Pech verfolgter Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) findet sich in einem völlig neuen Abenteuer wieder: Einmal mehr hat sich der Schicksalswind gedreht und mordlustige Geister-Matrosen, die dem berüchtigten „Teufels-Dreieck“ entkommen sind, jagen alle Piraten auf hoher See – ganz oben auf ihrer Liste steht: Jack! Sein alter Erzfeind, der furchteinflößende Captain Salazar (Javier Bardem), führt die Bande an und jagt ihn unerbittlich. Jacks einzige Überlebenschance besteht darin, den legendären „Dreizack des Poseidon“ zu finden, ein mächtiges Artefakt, das seinem Besitzer völlige Kontrolle über die Meere verleiht. Die Jagd nach dem Dreizack zwingt Jack dazu, ein spannungsgeladenes Bündnis mit der ebenso brillanten wie schönen Mathematikerin und Astronomin Carina Smyth (Kaya Scodelario) und dem eigenwilligen jungen Royal Navy Matrosen Henry (Brenton Thwaites) einzugehen. Am Steuer seines arg gebeutelten kleinen Schiffs Dying Gull stürzt sich Captain Jack todesmutig wie eh und je in den stürmischen Überlebenskampf gegen den mächtigsten und wohl auch bösartigsten Feind, dem er sich je stellen musste.

Für euch haben wir hier natürlich auch nochmal den ersten Trailer: