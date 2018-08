Die Welt des antiken Griechenlands in Assassin’s Creed Odyssey ist die größte und dynamischste aller Zeiten. Wir erkundeten, kletterten und erdolchten uns den Weg durch einen kleinen Teil davon. Das Spiel wurde von Ubisoft Quebec entwickelt, dem Studio, das hinter Assassin’s Creed Syndicate steckt. Assassin’s Creed Odyssey führt die Spielreihe in eine neue, spannende Richtung. In der Demo, die auf der E3 spielbar war, bekamen wir einen kleinen Vorgeschmack: Wir unterstützten eine Rebellion, bekämpften unzählige Feinde in einer gigantischen Schlacht und beobachteten Haie, die sich über die leblosen Körper unserer besiegten Gegner hermachten.