Neue Lüfterserie zum Jahresende von Noiseblocker

Pünktlich zum Jahresende bringt der Lüfterhersteller NOISEBLOCKER neue Lüfter auf den Markt. Die Lüfterserie ‚NB-eLoop-X‘ baut auf der leistungsstarken Bionic-Loop-Fan-Technologie auf und wird zusätzlich mit LEDs ausgestattet sein. Mit den Lichteffekten richtet sich die neue Serie an anspruchsvolle PC-User, die ihr System nicht nur optisch aufwerten wollen, sondern gleichzeitig auch technisch hochwertige Komponenten verbauen möchten. Die LEDs sind zu den gängigen Mainboard-Systemen kompatibel. Darüber hinaus wird eine unabhängige Steuerung durch handelsübliche RGB-Controller möglich sein. Die eingesetzte ARGB-Technik bietet enthusiastischen PC-Designern außerdem einen weiteren Vorteil. Mit ihr ist es möglich bei der Programmierung eigener Lichteffekte jede LED einzeln anzusteuern. Angeboten werden die neuen Lüfter in den Größen 120 und 140 Millimeter. Alle Modelle verfügen über eine PWM-Steuerung und werden in den Rahmenfarben ‚Weiß‘ und ‚Schwarz‘ angeboten.

Der Lüfterhersteller NOISEBLOCKER ist für besonders hochwertige Produkte und sein anspruchsvoll-dezentes Design bekannt. Eine Besonderheit im Angebot des Herstellers bilden die Lüfter, die mit NB-eLoop-Technologie ausgestattet sind. Diese Lüfter verfügen über eine besondere Aerodynamik. Die spezielle Form der Rotoren sorgt dafür, dass Verwirbelungen im Luftstrom weitgehend auflöst werden. Gegenüber Lüftern klassischer Bauart wird die Lautstärke im Betrieb so noch einmal deutlich abgesenkt. Als Ergebnis dieses physikalischen Effekts sind diese Lüftergemessen am Verhältnis Luftfördermenge zu Lautstärke nicht nur die leisesten, sondern auch die leistungsstärksten am Markt verfügbaren Lüfter für PC-Systeme.

Besonders gerne werden die Lüfter von NOISEBLOCKER in der Modding-Szene verbaut. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn es um besonders hochwertige und leistungsstarke Komponenten geht. Mit der neuen Lüfterserie ‚NB-eLoop-X‘ erweitert NOISEBLOCKER nun die Gestaltungsmöglichkeiten für die PC-Designer. Wollen Designer bei der Gestaltung ihrer Systeme LEDs einsetzen haben sie nun die Möglichkeit, dies in Kombination mit der führenden Technologie zu tun. Alle Lüftermodelle der neuen Serie sind wahlweise mit einem schwarzen oder einem weißen Lüfter-Rahmen erhältlich. Damit führt NOISEBLOCKER das bisherige Design-Thema „Black & White“ der bisherigen eLoop-Lüfter auch in der beleuchteten Rechnerwelt fort. Zu dieser Farbgestaltung stehen die LED-Effekte in den jetzt transparenten Flügeln in einem dezent-angenehmen Kontrast.

Auch den eigenen Anspruch immer die beste Technik am Markt zur Verfügung zu stellen setzt NOISBLOCKER mit der neuen Serie fort. Die Lüfter sind universell einsetzbar und damit auch kompatibel zu ASUS Aura, MSI Mystic Light und Gigabyte RGB Fusion. ARGB-LEDs ermöglichen es versierten Anwendern mit entsprechenden Controllern eigene zusätzliche LED-Effekte zu programmieren. Darüber hinaus hat NOISEBLOCKER für die neue Serie die gesamte Elektronik der eLoop-Technik überarbeitet. Hier wurden gegenüber den klassischen eLoop-Lüftern das PWM-Handling und die aerodynamische Leistungsfähigkeit deutlich verbessert. Die Lüfter der ‚Serie NB-eLoop X‘ erscheinen im Dezember und werden in den 120-Millimeter-Varianten B12X-P (PWM 0-2.000 U/min), B12X-PS (PWM 0-1.500 U/min) und in einer 140-Millimeter-Variante B14X-P (PWM 0-1.500 U/Min) verfügbar sein. Besonders schnelle Anwender, die bei den ersten Usern dabei sein wollen, können die Lüfter in Kürze im Rahmen einer Pre-Order bei caseking.de vorbestellen.

Modell: B12X-PS

Maße: 120x120x25 mm

Nenndrehzahl (12V): 0-1.500 U/min/RPM

Anschluss: 4-Pin Molex (PWM)

ARGB LED’s: 5 Volt

Anschluss LED: ARGB Connector 3Pin

Modell: B12X-P

Maße: 120x120x25 mm

Steuerung: PWM nach Intel-Spezifikation

Nenndrehzahl (12V): 0-2.000 U/min/RPM

ARGB LED’s: 5 Volt

Anschluss LED: ARGB Connector 3Pin

Modell: B14X-P

Maße: 140x140x29 mm

Steuerung: PWM nach Intel-Spezifikation

Nenndrehzahl (12V): 0-1.500 U/min/RPM

ARGB LED’s: 5 Volt

Anschluss LED: ARGB Connector 3Pin

Alle Modelle:

Rahmenfarbe: Schwarz oder Weiß.

Kompatibilität: ASUS Aura

MSI Mystic Light

Gigabyte RGB Fusion

handelsübliche ARGB-Controller