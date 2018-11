Mutant Year Zero erscheint für XBOX Game Pass, Demo-Version für PC-Vorbesteller angekündigt

Am 4. Dezember erscheint mit Mutant Year Zero: Road to Eden ein taktisches Adventure für PC, PlayStation 4 und Xbox One, das Erkundung in Echtzeit mit einem rundenbasierten Kampfsystem verbindet. Mutant Year Zero basiert auf dem Pen & Paper RPG Mutant und versetzt Spieler in eine ruinierte Welt, in der Mutanten und mutierte Tiere die Hauptrollen spielen. Nun haben Publisher Funcom und Entwickler The Bearded Ladies bekanntgegeben, dass das Spiel für den XBOX Game Pass erscheinen wird. Darüber hinaus erhalten alle Vorbesteller der PC Deluxe Edition via buy.mutantyearzero.com sofortigen Zugang zu den ersten 2-4 Stunden des Spiels.



Mutant Year Zero: Road to Eden ist ab sofort für PC, PlayStation 4 und Xbox One vorbestellbar.

Taktisches Adventure Mutant Year Zero erscheint am 4. Dezember für XBOX Game Pass

Demo-Version für Vorbesteller der PC Deluxe Edition gibt Zugriff auf die ersten Stunden des Spiels

„Wir sind begeistert, Mutant Year Zero: Road to Eden im XBOX Game Pass anbieten zu können”, so Rui Casais, CEO bei Funcom. „Es handelt sich sicherlich nicht um ein übliches Konsolenspiel – XBOX Game Pass-Abonnenten erwartet mit Mutant Year Zero ein besonderes und in höchstem Maße unterhaltsames Spiel, mit dem sie vielleicht gar nicht gerechnet haben. Wir sind mit der XBOX-Version sehr zufrieden und das gesamte Team freut sich, mit dem Game Pass ein noch breiteres Publikum zu erreichen.“

Das Studio besteht aus ehemaligen Lead Entwicklern von Spielen wie HITMAN und PAYDAY. Mutant Year Zero: Road to Eden konnte bereits im Vorfeld mit den ersten spielbaren Versionen diverse Auszeichnungen und positive Pressestimmen sammeln. Das Spiel wurde zu Beginn des Jahres in einem CGI Trailer enthüllt, dessen anthropomorphe Charaktere für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Mutant Year Zero basiert auf dem schwedischen Pen & Paper RPG Mutant. Die Hauptrollen übernehmen Bormin das Wildschwein, Dux die Ente und eine post-menschliche Erde.

Mutant Year Zero: Road to Eden wird von The Bearded Ladies entwickelt und Funcom veröffentlicht. Mehr Informationen gibt es unter www.mutantyearzero.com.