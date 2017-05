Modulare Kopfhörer – der neue Hit?

Der dänische Audio Geräte Hersteller AIAIAI verkauft Modulare Kopfhörer, was das ist und ob das der neue Hit werden kann verraten wir euch.

Wie wäre die Vorstellung von Kopfhörern, die ihr zu jeder Angelegenheit anders tragen könntet? Anderes Kopfband, Spiralkabel in einer anderen Farbe oder warum nicht die Lautsprecher tauschen? Die Modulare Technik macht es möglich und AIAIAI bringt diese Option in das Segment der Kopfhörer mit dem Model TMA-2. Das Konzept klingt toll, so viel Vielseitigkeit mit einem Produkt ist bisher nicht weit verbreitet, aber können diese ganzen Optionen auch verschrecken und die Kunden überfordern?

Die AIAIAI TMA-2 sehen minimalistisch und trotzdem hübsch aus, kein branding des Markenlogos und weiche Gummibeschichtung runden die Moderne Optik ab. Bei den Lautsprechern könnt ihr aktuell aus 4 Varianten wählen ausgesucht nach euren Vorlieben. All Around, Basslastig, warmer Klang oder doch vibrierend?

Eines der größten Beliebtheitsfaktoren ist wohl das tauschen der Ohrmuschel, denn jeder hat hier seinen eigenen Fetisch, eng anliegend oder komplett über das Ohr? Kleine Ohr Pads und locker? Egal wie, AIAIAI macht vor das es geht. Die Kopfhörer gibt es schon vorkonfiguriert vom Hersteller so genannte „presets“. Hier könnt Ihr euch die Arbeit sparen und später andere Module selber tauschen, wenn Bedarf ist.

Wir finden die Idee gelungen auch der Preis ist humaner als wir uns vorgestellt hätten los geht es ab 150€. Wir haben für euch ein Video das einige der Möglichkeiten aufzeigt. Und jetzt liegt es an euch, eure eigenen Kopfhörer zu bauen,