Mittelerde: Schatten des Krieges – Spinne Kankra per Video vorgestellt

Wenn wir uns in Mittelerde: Schatten des Krieges erneut den Heerscharen des dunklen Herrschers gegenüber treten, dann werden wir früher oder später auf eine bekannte Spinne treffen. Die hinterlistige Kankra wurde im neusten Trailer zum Spiel in den Fokus gerückt, der zeigt, dass sie mehr als nur Netze spinnen kann.

Kankra dürfte den meisten von uns aus dem Film Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs bekannt sein. Gollum schickt Frodo in die Höhlen von Kankra in der Hoffnung, dass ihn diese verspeisen würde, um so an den Ring zu gelangen. Doch wie wir wissen, hat er die Rechnung ohne Samweis gemacht.

Im Spiel Mittelerde: Schatten des Krieges wird eben jene Kankra, im Original Shelob, ebenfalls eine Rolle einnehmen. Hier kann sie die Gestalt eines Menschen annehmen und zeigt Talion als Geist, wie sein Schicksal und das von Mittelerde miteinander verflochten sind.

Am 10. Oktober startet Mittelerde: Schatten des Krieges für PC, Playstation 4 und Xbox One.