Micro Machines World Series – Neuer Trailer rückt Fahrzeuge in den Fokus

Noch in dieser Woche wird das neue Micro Machines World Series im Handel erscheinen. Kurz vor dem offiziellen Release-Trailer, den wir wohl spätestens Freitag erwarten dürfen, zeigt uns das Entwicklerteam von Codemasters im neusten Video, mit welchen Fahrzeugen wir rechnen dürfen.

Freitag also geht Micro Machines World Series an den Start und wird ab dann für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich sein. Im Video sehen wir die 12 unterschiedlichen Fahrzeuge und ihre jeweiligen Specials. Im Spiel selbst werden wir dann noch unzählige individuelle Anpassungen vornehmen dürfen. Alle vorgestellten Vehikel dürfen selbstverständlich in allen Spielmodi gefahren werden, die von klassischen Rennen über Eliminierung bis hin zu Capture The Flag reichen.