Marvel’s The Defenders – Offizieller Trailer Nr. 2

Marvel’s The Defenders ist das neue Serien-Highlight, welches uns im August auf Netflix erwartet. Um die Spannung auf das Heldenteam aus New York noch mal so richtig anzuheizen, wurde ein zweiter Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt einige neue Actionszenen und die Begegnung zwischen Alexandra Reid und Madame Gao. Hoffen wir mal, dass nicht schon die meiste Action in den Trailern steckt.

The Defenders ist eine „Avengers-typische“ Serie, die ein Superhelden-Team zeigt, bestehend aus: DareDevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist. Diese haben auch ihre eigenen Serien auf Netflix. DareDevil besitzt sogar zwei. In der letzten Staffel DareDevil tauchte auch der Punisher auf, welcher seine Solo-Serie im Herbst bekommen soll.

Viel Spaß mit dem zweiten Trailer zu Marvel’s The Defenders.