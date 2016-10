Juggernaut Wars – Großes Update veröffentlicht

Die kostenlose App Juggernaut Wars hat mit dem Update 1.4 ordentlich Inhalt bekommen. My.com veröffentlichte das Update, womit unter anderem neue Gegner aus Evolution: Battle for Utopia in den Kampf in Haradan beitreten.

Hierfür wiederum wird Verstärkung nötig sein und daher bekommen Spieler für diese neue Herausforderung Hilfe durch Helden des preisgekrönten Evolution-Universums. Das ist gleichzeitig auch die größte Neuerung: Ein Portal für Spieler mit hohem Level, welches die Welt von Haradan und Utopia miteinander verbindet, auf dem sich die Geschehnisse von Evolution: Battle for Utopia letztlich ereigneten.

„Die Spieler von Juggernaut Wars sind nun Teil einer viel größeren Welt als nur Haradan oder dem Planet Utopia. Die beiden Universen zusammenzufügen gibt uns eine noch bessere Übersicht über beider Spiele. Das macht es einfacher für uns, den Spielern vielseitigere Updates zu bieten und ihnen dadurch ein noch umfangreicheres Spielerlebnis zu bieten,“ sagt Alexander Enin von ITT Studio.

Die ersten Helden, die Juggernaut Wars beitreten, sind der Scharfschütze Matryoshka und General Kurbatov. Mit ihren High-Tech Waffen und Psi-Fähigkeiten sind sie eine ausgezeichnete Wahl für jeden, der sich den Herausforderungen des neuen Portals stellen will. Die Welten der beiden beliebten Franchisen werden sich in den kommenden Updates immer weiter annähern und es wird sich zeigen, welche Veränderungen Haradan erwarten. Sicher ist jedoch, dass weitere Helden von Utopia bereits auf dem Weg sind: Ambal und Kommandant Blake stoßen bald ebenfalls nach Haradan vor.