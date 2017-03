Hogwarts Schulbücher von Joanne K. Rowling – Bücher Review

Harry Potter ist eines der einflussreichsten und größten Franchises auf der Welt. Es gibt unzählige Bücher, Zauberstäbe und Filme und erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. Was liegt also näher, als die bekannten Hogwarts-Schulbücher im Hardcover eine Neuauflage zu spendieren. Die bekannten Schulbücher von Newt Scamander (aus dem gleichnamigen Film) „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind„, der Lektüre „Quidditch im Wandel der Zeiten“ und „Die Märchen von Beedle dem Barden„. Vor ca. 15 Jahren erschienen die Bücher erstmalig in Taschenbuchform in den Buchläden. Bloomsbury Publishing war der Verlag im britischen Original. Der deutsche Buchverlag war damals und ist heute Carlsen geblieben. Die Bücher erscheinen mit jeweils 128 Seitenumfang. Inhalt und Zeichnungen sind die gleichen, wie der Taschenbuch Variante.

Die Neuauflage im Hardcover der drei Hogwarts-Schulbücher erscheinen am 24. März 2017. Der Preis pro Buch beträgt 12,99 Euro.

Es heißt, dass jeder Zauberer die kurzen Märchengeschichten von Beedle den Barden kennt. Darunter auch die Geschichte zur Entstehung des Zeichens für die Heiligtümer des Todes. Ganze fünf Märchen mit den Titeln „Der Zauberer und der hüpfende Topf“, „Der Brunnen des wahren Glücks“, „Des Hexers haariges Herz“, „Babbitty Rabbitty und der gackernde Baumstumpf“ und „Das Märchen von den drei Brüdern“. Nach jeder Geschichte des Buches gibt es ein Kommentar verfasst von Albus Dumbledore. Dass diese Geschichten unter den Kindern in der Zauberwelt so beliebt sind, ist kein Wunder durch die liebevoll erzählten Geschichten und der anhaltenden Spannung.

Kennilworthy Whisp schrieb dieses Buch, als die Sportart Quidditch seinen Höhepunkt erreichte und zu dem Nummer eins Sport wurde, der er heute ist. In dieser Lektüre rund um den Hexen- und Zauberersport geht man Tief in die Materie des Quidditch ein. Der Leser erfährt nicht nur wo und wann Quidditch entstand, sondern auch aus welchen anderen Sportarten er sich zusammensetzt. Unteranderem steht geschrieben, aus welchen Umständen die Regeln für das Spiel und dem folglichen Turnieren verfasst wurden. Genauso wichtig ist es die Positionen Bälle und Mannschaften zu kennen. Nicht umsonst trägt das Buch den Titel „…im Wandel der Zeiten“, da sich der Sport über die Jahre mehr und mehr verändert hat. Außerdem stand die Sportart mehr als einmal im Vordergrund des Zaubereiministeriums. Quidditch-Fans sollten zugreifen, damit sie mit anderen fachsimpeln können. Das Vorwort zur „Enzyklopädie“ zu Quidditch gebührt Albus Dumbledore, der ebenfalls den Sport liebt.

Das wohl bekannteste Buch aus der Harry Potter-Reihe. Newt Scamander hat mit seinem Tier-Buch nicht nur großen Eindruck bei Albus Dumbledore und dem Zaubereiministerium, sondern auch bei seinen Lesern. Sogar ein Film mit dem gleichnamigen Titel „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ wurde ihm zu Ehren gedreht. Das Buch, welches zur Zoologie der Hogwarts Schulbücher gehört, wurde von Newt höchstpersönlich geschrieben, abgesegnet und für alle zugänglich gemacht. Dank der tollen Arbeit von Newt Scamander mit den zauberhaften Tierwesen, konnten Zauberer und Hexen auf der ganzen Welt Dinge über die Tiere erfahren, was sie in keinem anderen Buch erfahren hätten. In dem Buch werden viele Geheimnisse und Verhalten der Tiere erläutert und nicht weniger, als wo sie zu finden sind. Das gilt aber nicht nur für die kleinen und friedlichen Geschöpfe. Mit Drachen hatte er es ebenfalls schon zu tun.

Fazit

Schon früher habe ich diese drei Schulbücher aus dem Harry Potter Universum gelesen. Als Fan ist es das Größte einen Blick in die Schulbücherei zu werfen und selbst das Buch in der Hand zu halten, welches vorher in den Händen von Harry, Hermine und Ron war. Dass diese Bücher nach ca. 15 Jahren neu aufgelegt wurden, kommt mir vor wie ein kleines Jubiläum. Dabei gefällt mir das Hardcover mit dem schönen Einband sehr. Bei den Cover hat man sich viel Mühe gegeben es einfach zu halten, jedoch das passende Bild für das passende Buch zu finden. Wie zum Beispiel der Hippogreif auf der Vorderseite von „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ oder die Tore des Quidditch-Feldes auf dem Buch „Quidditch im Wandel der Zeiten“. Es ist schön zu lesen, mit wieviel Liebe diese Bücher geschrieben wurden und abseits der Harry Potter Saga mehr über die zauberhafte Welt zu erfahren. Für 12,99 Euro pro Band bekommen Harry Potter Fans sehr schöne und spannende Schulbücher aus der Hogwarts-Schulbücher.

Quelle: Carlsen. Vielen Dank für die Bereitstellung der Bücher.