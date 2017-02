Hellboy 3 wird nicht erscheinen

Obwohl Ron Perlman sich für einen 3. Teil mit dem feuerroten Antihelden sich vor kurzem noch ausgesprochen hat und Guillermo del Toro Votes in einem Tweet sammelte, wird es keine Fortsetzung der Comicbuch-Verfilmung geben.

Woran es genau liegt, weiß keiner genau. Vermutungen legen nahe, dass das Studio kein weiteres Geld für eine Filmreihe rausgeben wollte, die bei den Einnahmen den Erwartungen nicht gerecht wurde.

Hier der offizielle Tweet von Guillermo del Toro:

Hellboy 3 Sorry to report: Spoke w all parties. Must report that 100% the sequel will not happen. And that is to be the final thing about it

— Guillermo del Toro (@RealGDT) February 21, 2017