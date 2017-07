Hearthstone – Erweiterung „Ritter des Frostthrons“ angekündigt

Freunde des virtuellen Kartenspiels dürfen sich auf neues Futter aus dem Hause Blizzard freuen. Für das beliebte Legespiel Hearthstone steht mit Ritter des Frostthrons die neuste Erweiterung demnächst bereit. Einen genauen Termin für Ritter des Frostthrons gibt es aber derzeit noch nicht.

Inhaltlich geht es in der Erweiterung um die Frage, was wohl wäre, wenn sich die strahlenden Helden vom Licht abwenden und vom Lichkönig als Todesritter zurück ins Leben geholt werden. Letztlich sind die neun Helden aber nicht ganz dem Lichkönig untergeben und so liegt es am Spieler selbst, wie er die Karten einsetzen möchte.

Die neuen Karten sind weder Zauber, noch Kreatur, noch Waffe. Statt dessen wird euer Held durch den Toderitter-Held ersetzt und es stehen völlig neue Fähigkeiten zur Verfügung. Dadurch bekommt ihr die Möglichkeit, Hearthstone auf völlig neue Varianten zu spielen.

Außerdem stehen mit der Erweiterung auch gleich 8 neue Missionen in den Startlöchern um am Ende steht ihr dem Lichkönig höchstpersönlich gegenüber. Diese Missionen sind für den Spieler kostenlos und bringen kostenlose Kartenpacks und mindestens eine legendäre Todesritter-Heldenkarte mit.