Hardwarekalender 2019 – Tag 8

Deine Teamkollegen beschweren sich mal wieder über das rauschende Mikrofon? Die letzte Aufnahme für Youtube mal wieder wegen schlechten Ton vermasselt und auf Twitch kann dich auch keiner hören? Das gehört alles bald der Vergangenheit an wenn du jetzt schnell bei unserem Gewinnspiel für Tag 8 teilnimmst. Zu gewinnen gibt es nämlich ein Blue Yeti Nano Mikrofon – eine absolute „Legende“ unter den Mikrofon Herstellern!

#Sponsored – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Blue zum verlosen zur Verfügung gestellt.

DER LEGENDÄRE BROADCAST-SOUND VON BLUE

Yeti Nano ist ein Premium-USB-Mikrofon für Podcasts, YouTube-Produktionen sowie Game-Streaming-, SkypeTM-/VoIP- und Voiceover-Anwendungen in sendefähiger Broadcast-Qualität. Inspiriert von unserem meistverkauften Mikrofon Blue Yeti bietet Yeti Nano 24 Bit Klangqualität in einem kompakten Design. Dank Plug & Play können Sie mit Ihrem PC oder Mac sofort auf Sendung gehen. Das edle Mikrofon macht in Videos und auf Ihrem Desktop eine gute Figur. Mit seinem latenzfreien Kopfhörerausgang und den praktischen Bedienelementen für Kopfhörerlautstärke, Stummschaltung und Richtcharakterauswahl ist Yeti Nano DAS Mikrofon für aktuelle Broadcast-Anwendungen.

Mikrofoneigenschaften und technische Daten:

Stromversorgung/Leistungsaufnahme: 5 V/150 mA

5 V/150 mA Samplingrate: 48kHz

48kHz Wortbreite: 24 Bit

24 Bit Kapseln: 2 patentierte 14 mm Kondensatorkapseln von Blue

2 patentierte 14 mm Kondensatorkapseln von Blue Richtcharakteristik: Niere, Kugel

Niere, Kugel Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz

20 Hz bis 20 kHz Empfindlichkeit: 4,5 mV/Pa (1 kHz)

4,5 mV/Pa (1 kHz) Grenzschalldruck: 120 dB (THD: 0,5% bei 1 kHz)

120 dB (THD: 0,5% bei 1 kHz) Abmessungen – Mikrofon mit Standfuß L: 10,9 cm (4,29“) B: 9,6 cm (3,78“) H: 21,1 cm (8,31“)

L: 10,9 cm (4,29“) B: 9,6 cm (3,78“) H: 21,1 cm (8,31“) Gewicht: 630 g

Kopfhörerverstärker

Impedanz: >16 Ohm

>16 Ohm Leistung (RMS): 130 mW

130 mW THD: 0,009%

0,009% Frequenzgang: 15 Hz – 22 kHz

15 Hz – 22 kHz Rauschabstand: 100 dB

Wird geladen…

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 01.01.2020, 23:59 Uhr