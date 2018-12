Hardwarekalender 2018 – Tag 24

Endlich ist Heiligabend und wir öffnen Türchen 24 und hauen einen richtig fetten Preis in Kooperation mit Samsung an einen glücklichen Gewinner da draußen heraus. Der oder die glückliche Gewinner/in darf sich über einen 32″ großen Curved Gaming Monitor mit 144Hz freuen und bekommt für den maximalen Performance-Boost und Spielespaß noch eine neue M.2 970 EVO NVMe SSD mit 500GB Speicherkapazität oben drauf. Für jeden Gamer ein richtiges Luxuspaket. Mit dem Monitor habt ihr dank WQHD-Auflösung (2560×1440) eine 1,7 Mal so höhere Pixeldichte wie mit einem herkömmlichen FULLHD Gerät.

Wir wünschen an dieser Stelle allen Teilnehmern und deren Familien ein wundervolles Fest und eine erholsame Zeit. Lasst euch reichlich beschenken und verlosen die Preise im neuen Jahr ab dem 07. Januar 2018, denn Teilnahmeschluss ist der 06. Januar 2019.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von Samsung zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Produktinformationen zum C32JG50 Curved Gaming Monitor:

Mit einer bis zu 1,7 Mal höheren Pixeldichte als Full HD, liefert WQHD nicht nur sehr detaillierte und scharfe Bilder, sondern kreiert auch eine grössere Fläche, damit du mehr von deinem Spiel siehst. Auch Multitasking wird dadurch natürlich erleichtert.

Die hohe Bildwiederholrate von 144Hz sorgt für makellose Szenen. Zusätzlich kann sie nach Bedarf aber auch auf 60Hz und 120Hz angepasst werden, um eine optimale Performance in unterschiedlichen Situationen zu liefern.

Wenn du lange Zeit auf deinen Flachbildmonitor schaust, müssen deine Augen öfter den Fokus wechseln und ermüden dadurch schneller. Das Curved Display des CJG5 ermöglicht deinen Augen einen permanenten Fokus auf den ganzen Bildschirm, für mehr Komfort beim Spielen.

Der CJG5 besitzt eigene Display-Modi für fast alle Spiel- und Filmgenres, die automatisch die schwarzen Gammastufen, Kontrastverhältnisse, Schärfe und Farbwerte des Monitors an den Inhalt anpassen.

Das OSD-Dashboard-Menü bietet dir einen sofortigen Überblick über Schlüsselfunktionen. Mit dem Sieger des Good Design Award hast du immer die Kontrolle.

Diagonale: 31.5″/​80cm

Auflösung: 2560×1440, 16:9, 93dpi

Helligkeit: 300cd/​m²

Kontrast: 3.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)

Reaktionszeit: 4ms

Blickwinkel: 178°/​178°

Panel: VA

Form: gebogen, 1800R/​1.8m

Beschichtung: matt (non-glare)

Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter

Farbtiefe: 8bit (8bit ohne FRC)

Farbraum: keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe: (REC 709)

Bildwiederholfrequenz: 144Hz

Signalfrequenz: keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal)

Anschlüsse: 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2

Audio: 1x Line-Out

Ergonomie: N/​A (Höhe), N/​A (Pivot), N/​A (Drehung), +15°/​-1.5° (Neigung)

Farbe: grau (Rahmen), grau (Leiste), grau (Standfuß)

VESA: 75×75 (frei)

Leistungsaufnahme: 59W (maximal), 47W (typisch), 0.5W (Standby)

Jahresverbrauch: 68.62kWh

Energieeffizienzklasse: B

Stromversorgung: DC-In

Abmessungen: (BxHxT) 712x519x243mm (mit Standfuß), 712x418x147mm (ohne Standfuß)

Gewicht: 5.80kg (mit Standfuß), 5.20kg (ohne Standfuß)

Besonderheiten: Sicherheitsschloss (Kensington)

Herstellergarantie: zwei Jahre (Bring-In)

Produktinformationen zur M.2 970 EVO NVMe 500GB SSD:

Mit der 970 EVO und 970 PRO bringt Samsung Anfang Mai die nunmehr dritte Generation an NVMe Consumer SSDs auf den Markt. Seit der Ersteinführung 2015 ist Samsung bestrebt, die jeweilige Leistungsgrenze kontinuierlich anzuheben. So auch mit der neuen 970-Serie. Die SSDs 970 EVO und PRO wurden für Tech-Enthusiasten und Profis entwickelt, die hohe Übertragungsgeschwindigkeiten für intensive Workloads auf PCs und Workstations benötigen.

„Samsung hat das NVMe SSD Segment von Beginn an beeinflusst und definiert mit der aktuellen Serie weiterhin die Standards für Consumer-SSDs. Die Performance der 970 PRO und EVO sind dabei exemplarisch für unser SSD-Line-Up”, erklärt Frank Kalisch, Director Storage bei Samsung Electronics GmbH. „Die 970er-Serie setzt ein klares Statement im NVMe SSD-Bereich: mit bahnbrechender Leistung, hoher Haltbarkeit und bis zu 2 TB Kapazität in kleinem M.2-Format.“

Die Samsung M.2 SSDs 970 PRO und 970 EVO unterstützen das leistungsstarke NVMe-Protokoll und werden per PCI-Express 3.0 mit 4 Lanes angebunden. Die 970er-Serie nutzt das volle Potential des NVMe-Protokolls und bietet dabei beeindruckende Performance beim Arbeiten mit großen Datenvolumen wie 3D, 4K-Grafiken, High-End-Games und Datenanalysen. Die 970 PRO bietet eine sequentielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 3.500 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 2.700 MB/s1. Die 970 EVO überzeugt mit einer sequentiellen Lesegeschwindigkeit von bis zu 3.500 MB/s, die Schreibgeschwindigkeit erreicht bis zu 2.500 MB/s2. Die sequentielle Schreibgeschwindigkeit ist somit bis zu 30 Prozent3 höher als noch beim Vorgängermodell. Zu verdanken ist dies der neuen Generation der V-NAND-Technologie in Kombination mit dem innovativen Phoenix Controller.

Der leistungsstarke Controller zeigt sich vor allem bei den zufälligen Schreibgeschwindigkeiten, die bei der 970 EVO auf bis zu 480.000 IOPS erhöht wurden. Bei den Vorgängermodellen 960 EVO und 960 PRO betragen diese bis zu 360.000 IOPS. Die neue 970 PRO überschreitet diese bisherige Grenze und bietet nun eine zufällige Lese- und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 500.000 IOPS. Außerdem nutzt die SSD 970 EVO die Intelligent TurboWrite Technologie, die bis zu 78 GB4 dynamischen Buffer nutzt, um solch hohe Schreibgeschwindigkeiten zu ermöglichen.

Bauform: Solid State Module (SSM)

Formfaktor: M.2 2280

Schnittstelle: M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4)

Lesen: 3400MB/​s

Schreiben: 2300MB/​s

IOPS: 4K lesen/schreiben 370k/​450k

Speichermodule: 3D-NAND TLC, Samsung, 64 Layer (V-NAND v4)

TBW: 300TB

MTBF: 1.5 Mio. Stunden

Controller: Samsung Phoenix (S4LR020), 8 Kanäle

Cache: 512MB LPDDR4

Protokoll: NVMe 1.3

Verschlüsselung: 256bit AES, TCG Opal 2.0

Leistungsaufnahme: 10W (maximal), 5.7W (Betrieb), 0.03W (Leerlauf)

Abmessungen: 80x22x2.38mm

Besonderheiten: L1.2 Low-Power-Standby

Herstellergarantie: fünf Jahre oder bis Erreichen der TBW

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2019, 23:59 Uhr