Hardwarekalender 2018 – Tag 11

Heute öffnen wir Türchen Nummer 11 und wir verlosen ein tolles Gaming-Peripherie-Bundle aus dem Hause Trust, bestehend aus einer mechanischen Tastatur, einer kabellosen Gamingmaus und einem Mauspad. Mit der Asta Tastatur, der Disan Gamingmaus und dem Mauspad aus der GXT-Serie bekommt ihr hier hochwertige Perripherie für einen schmalen Taler.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von Trust zum verlosen zur Verfügung gestellt.

Produktinformationen zur Asta Tastatur:

Die GXT 865 Asta Mechanical Gaming-Tastatur verfügt über alle essentiellen Features, wie einem N-Key-Rollover sowie Anti-Ghosting und erscheint in einem glatten, äußerst ansehnlichen Design aus schwarzem Kunststoff. Die lasergravierten und UV-beschichteten Tastenkappen sind sehr robust und die sehr leicht abgerundeten Kanten verleihen der schwarzen Tastatur ein hochwertiges Äußeres.

Ein herausragendes Element der GXT 865 Asta Mechanical Gaming Tastatur ist ihre Beleuchtung. In diesem Fall besitzt sie eine RGB-LED-Hintergrundbeleuchtung mit sieben verschiedenen Regenbogenwellen, die zusätzlich in der Helligkeit eingestellt werden können.

Doch auch das Innere der Tastatur kann kräftig punkten. Das extrem hochwertige PCB der GXT 865 Asta Mechanical Gaming Tastatur sorgt für eine herausragend lange Haltbarkeit des Keyboards. Daneben bietet die Tastatur ein N-Key-Rollover. Das bedeutet, dass es keine Verzögerungen gibt, sofern man mehr als eine Taste gleichzeitig drückt.

Die große Besonderheit der GXT 865 Asta Mechanical Gaming Tastatur ist jedoch, dass hier hochwertige mechanische Switches zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich aber keineswegs um billige Kopien bekannter Switches, mit ihrem Auslösedruck von 45 Gramm und einer Auslösehöhe von 2 Millimeter, sind sie in puncto durchaus vergleichbar mit Switches von Cherry und Co. Besonders punkten können die Switches in ihrer Langlebigkeit, sie sind für mindestens 50 Millionen Tastendrücke ausgelegt.

Layout: DE

Typ: mechanisch

Beleuchtung: rot, grün, blau, orange, violett, pink

Tastenhöhe: hoch

Tastenform: konkav

Nummernblock: Standard

Cursorblock: Standard

Steuertasten: verkürzt

Eingabetaste: Standard

Entf-Taste: Standard

Statusanzeige: Capslock, Num, Rollen

Gehäuse: Kunststoff

Anbindung: kabelgebunden (1.8m), USB 2.0

Stromversorgung: USB

Abmessungen: (BxHxT) 444x133x41mm

Gewicht: 1.15kg

Besonderheiten: FN-Taste, Anti-Ghosting (N-Key-Rollover)

Produktinformationen zur Disan Gamingmaus:

Die Trust Gaming GXT 161 Disan Wireless Gaming Maus zeichnet sich neben ihrem schicken Design in Schwarz mit einer besonders gut dazu passenden RGB-LED-Beleuchtung an der Oberschale aus. Die Maus ist für Rechtshänder geeignet. Mit dem beigelegten USB-Wireless-Dongle funktioniert die Maus bis zu einer Reichweite von 8 Metern. Die DPI-Einstellung wird über einen Switch-Schalter an der Oberseite der Maus geändert. Dafür stehen 500, 1.000, 1.500, 2.000 und 3.000 DPI zur Wahl.

Die GXT 161 Disan Wireless Gaming Maus besitzt mit ihrem Mausrad, zwei Daumentasten zwei Haupttasten sowie dem DPI-Schalter hinter dem Mausrad insgesamt sechs Buttons. Die Besonderheit der Trust-Maus ist die vollständig treiberlose Konfiguration. Sollte einem nach maximal 30 Stunden der Akku ausgehen, kann dieser ohne weiteres während des Spielens per USB-Kabel aufgeladen werden.

Bedienung: Rechtshänder

Tasten: 6 (gesamt), 2 (haupt), 1 (oben), 2 (links), 1 (Scrollrad)

Scrollrad: 2-Wege

Abtastung: LED-rot/​IR

Auflösung: 3000dpi, reduzierbar auf 2000/​1500/​1200/​1000/​500dpi

Beleuchtung: Multi-Color (RGB)

Anbindung: kabellos (2.40GHz)

Stromversorgung: Akku (fest verbaut)

Abmessungen: (BxHxT) 81x41x124mm

Angenähertes: Volumen 108cm³ (angenäherte Form)

Gewicht: 141g

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Homepage.

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist, wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 06.01.2019, 23:59 Uhr