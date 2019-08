Gears 5 Ink Pop-up-Event – Gears of War geht unter die Haut!

Könnt ihr den Start von Gears 5 ebenso wenig abwarten wie Microsoft selbst? Wenn die Liebe zu Gears für euch sogar unter die Haut geht, lädt Xbox euch herzlich ein, gemeinsam mit ihnen das Gears 5 Ink Pop-up-Event am Mittwoch, den 4. September ab 19:00 Uhr in der Maschinenhalle der Malzfabrik in Berlin zu feiern! Bei dieser Event-Reihe, die in ausgewählten Großstädten rund um den Globus stattfindet, werden renommierte Tattoo-Künstler anwesend sein, um maßgeschneiderte Tattoos für die größten Gears-Fans der Welt zu kreieren. Inspiriert werden sie dabei vom einzigartigen Stil des Gears-Universums.

Der Titel erscheint am 10. September auf Xbox One und Windows 10 PC und bietet mit fünf Spielmodi sowie einer packenden Kampagne den bisher umfangreichsten Titel. Mit dem Xbox Game Pass Ultimate oder als Vorbesteller der Gears 5 Ultimate Edition erhaltet ihr sogar schon ab dem 6. September zugriff dank Early Access. Das ist euch noch nicht früh genug? Dann seid live dabei, wenn Xbox euch das Spiel zwei Tage vor Early Access ausführlich zeigen.

Daten zum Gears 5 Ink Pop-up-Event

Kommt nach Berlin und erlebt das neue Gears live. Vor Ort erwartet euch nicht nur das Horde-Lager, sondern auch ein gigantisches Event, in dessen Rahmen die neuen Spiel-Modi von Gears 5 spielbar sind. Registriert euch hier, nutze die Gelegenheit und stellt euer Können an 30 Gaming-Stationen unter Beweis. Schnallt euch an und taucht ein in Horde, Escape und die anderen neuen Multiplayer-Modi. Verschafft euch einen ersten Eindruck von der Kampagne. Auch abseits von Bühne und Bildschirm geht es unter die Haut. Tattoo-Artist Marc Fischer wird ein exklusives Design entwerfen und einem Fan direkt auf der Veranstaltung stechen.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich ein kleineres, einfarbiges Design tätowieren zu lassen. Für ausreichend kalte Getränke ist ebenfalls gesorgt. Rockstar Energy wird mit Drinks in Gears 5-Aufmachung für Abkühlung sorgen und das eigen gebraute Horde Lager darf natürlich auch nicht fehlen. Giveaways zum Mitnehmen gibt es obendrein.

Gears 5 ist ab 6. September im Early Access für Mitglieder des Xbox Game Pass Ultimate für PC und Xbox One erhältlich. Am 10. September erscheint Gears 5 weltweit für Xbox One, PC und via Steam.

Quelle: Xbox PM