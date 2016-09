Gamescom 2016 – ArcheAge 3.0 Offenbarung

Auf der Gamescom 2016 hatten wir das Glück bei Trion Worlds mit den Entwicklern von ArcheAge zu sprechen. XL Games zeigte uns hierbei die aktuellen Pläne für das beliebte Sandbox-MMORPG.

Die wohl größte Neuerung sind die neuen Rassen – Zwerge für die Nuia-Fraktion und Kriegsgeburten für die Haranya-Fraktion. Diese beiden Völker haben die Fähigkeit sich zu transformieren. Einerseits in drakonische Dämonen und andererseits in einen Mech-Kampfpanzer, was besonders überraschend ist, wenn man zuvor einen Zwerg auf dem Bildschirm hatte. Die Transformationen sollen einen kleinen Boost geben, um auch mit den alten schon stärkeren Spielern mithalten zu können. Aber kein Grund zur Sorge, die Transformation ist durch einen Cooldown und damit verbundene Down-Phase gestraft, um für Fairness im Kampf zu sorgen.

Da in ArcheAge die Welt eine extrem wichtige Rolle Spielt, bringen die neuen Rassen natürlich auch ihre eigenen Welten bzw. Startgebiete mit sich. Also freut euch auf neue Welten und natürlich die damit verfügbaren Quests und Ausbaumöglichkeiten.

Außerdem gibt es weitere Anpassungsmöglichkeiten, um euren Charakter im Kampf stärker zu machen und diese in den kommenden Arenen im PVP auf die Probe zu stellen. Wer mehr auf PVE steht, wird sich über den riesigen Open-World-Boss freuen, welcher groß genug ist um die Schlachten direkt auf ihm selbst auszutragen.

Also freut euch auf eine Menge Neuerungen und ein starkes Gesamtpaket, was euch weiterhin eine schöne Zeit in ArcheAge bescheren soll.

Offenbarung soll im vierten Quartal 2016 für PC erscheinen.