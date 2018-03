GAMES WITH GOLD April 2018 – Schöne Welten, Horror Orbit und Top Speed!

Mit Games with Gold stehen für Mitglieder im April 2018 die Xbox One Spiele The Witness und Assassin’s Creed Syndicate zur freien Verfügung. Für die Xbox 360 und Xbox One, dank der Abwärtskompatibilität, Cars 2: The Videogame und Dead Space 2.

The Witness verfügbar vom 1. bis zum 30. April auf Xbox One.

Mit The Witness landest Du auf einer einsamen Insel und suchst verzweifelt nach einer Fluchtmöglichkeit. Über 500 Puzzles helfen Dir und Deinem Gedächtnis auf die Sprünge und bringen Dich hoffentlich sicher wieder nach Hause.

Assassin’s Creed Syndicate verfügbar vom 16. April bis zum 15. Mai auf Xbox One.

Die Assassinen sind mit Assassin’s Creed Syndicate zurück – diesmal als Bruder und Schwester: Spiele als einer der Geschwister und befreie London von den Templern. Neue Kampftechniken, Gerätschaften und Transportmittel stehen dir zur Verfügung, um Gerechtigkeit walten zu lassen.

Cars 2: The Videogame verfügbar vom 1. bis zum 15. April auf Xbox 360 und Xbox One.

Werde das schnellste Rennauto des Cars-Universum: Als Mater, Lightning McQueen oder einem anderen Charakter trittst Du aufs Gaspedal und weichst Schlaglöchern aus, um eine internationale Spionage-Affäre zu lösen.

Dead Space 2 verfügbar vom 16. bis zum 30. April auf Xbox 360 und Xbox One.

In Dead Space 2 schlüpfst Du in die Schuhe von Ingenieur Isaac Clark. Du hast die Alien-Infektion nur mit Glück überlebt und wirst nach Deinem Koma von Visionen Deiner toten Freundin heimgesucht.

Quelle: Xbox Wire Dach

Trailer zu GAMES WITH GOLD April 2018.