For Honor- Ranglistenspiele bald verfügbar?

Mit brandneuen Ideen möchte Ubisoft frischen Wind in ihren Titel For Honor bringen. Laut Entwickler ist schon einiges ausgefuchst und bereits in den kommenden Wochen soll es schon losgehen mit den Ranglistenspielen und Turnieren.

Im Blogeintrag von Ubisoft, der wöchentlich erscheint, das der neue Turnier und Ranglistenmodus im Sommer veröffentlicht werden soll, aber zuvor noch auf einem PTS ( Public Test Server) getestet werden soll der schon in den kommenden Wochen die Pforten öffnen soll für Teile der Community um sich am neuen Modus auszutoben. Nach dem PTS Testlauf soll es dann laut Ubisoft eine Beta geben für die komplette Community von For Honor. Das finale Release ist dann im Sommer diesen Jahres geplant wenn die dritte Season von For Honor startet.

Bisher sind noch relativ wenige Informationen aus dem Hause Ubisoft durchgedrungen aber sie haben bekanntgegeben das nach und nach in ihrem Blog immer mehr Informationen preisgegeben werden sollen.