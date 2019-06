F1 2019: Codemasters veröffentlicht Bildmaterial zum neuen Beleuchtungssystem

Codemasters veröffentlicht heute ein umfangreiches Paket mit neuem Bildmaterial für F1 2019, das offizielle Videospiel zur 2019 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP. Das Paket beinhaltet nicht nur Vergleichsgrafiken zum neuen Beleuchtungssystem für Nachtrennen sondern auch Abbildungen der finalen Fahrzeuge der Saison 2019 sowie das Classic Artwork mit den einst konkurrierenden Top-Piloten Alain Prost und Ayrton Senna.

Inhalte des Grafik-Pakets:

– Vergleich-Screenshots Bahrain 2018/2019

– Finale Fahrzeuge der Saison 2019

– Classic Artwork Prost & Senna

Stuart Campbell, Art Director für F1 2019 bei Codemasters über das neue Material zur nächtlichen Strecken-Beleuchtung: „Die Beleuchtung bei Nacht war eine der Prioritäten unter den grafischen Updates für F1 2019. Für dieses Update diente das Atmosphären-System, das wir für F1 2018 zur Optimierung des Tageslicht eingeführt haben, als Grundlage und haben dieses System für die Nachtrennen ausgebaut.

Mit Hilfe dieses Systems erhalten wir auf den Strecken in der Nacht einen atmosphärischen Dunst, der den Eindruck von mehr räumlicher Tiefe vermittelt. Auf diesen Strecken ist jede Menge Staub in der Luft und in der Nacht interagiert dieser sehr stark mit der Streckenbeleuchtung. Diese atmosphärischen Details helfen sehr gut dabei, der gesamten Szene noch mehr Realismus einzuhauchen.

Zusätzlich haben wir der Streckenbeleuchtung noch volumetrische Beleuchtung hinzugefügt, was sich darin äußert, dass Licht in Kegeln von den Lichtquellen herabfällt – ein weiterer Faktor, der die Beleuchtung bei Nacht noch realistischer wirken lässt.

Abschließend haben wir darüber hinaus auch nächtliche Spiegel-Effekte hinzugefügt. Diese waren in allen Spielen der letzten Jahre nicht enthalten und haben die nächtlichen Rennen teilweise verschwommen, manchmal sogar sehr platt wirken lassen. Die nun hinzugefügten Spiegelungen bei Nacht stellen nun eine sichtbar signifikante Verbesserung bei der Darstellung der Oberflächenmaterialien der Strecken dar. Dieses Extra-Detail erlaubt den Spielern, nun endlich alle Details in der Beschaffenheit von Oberflächen wahrzunehmen, die in den letzten Jahren verborgen geblieben sind. Auch insbesondere die Fahrzeuglackierungen profitieren von dieser neuen Optimierung und sehen in den Nachtrennen fantastisch aus. Sie greifen unzählige Details von all den seitlichen Streckenbeleuchtungen auf und sehen so unglaublich realistisch aus, dass man fast denken könnte, man sähe eine TV-Übertragung der Formel 1.“

Über F1 2019

F1 2019 beinhaltet alle offiziellen Teams, Fahrer und alle 21 Rennstrecken der Saison 2019. In diesem Jahr wurde zudem die Formel 2 in F1 2019 integriert, so dass alle Spieler die Möglichkeit haben, auch die 2018 FIA Formula 2 Championship zu bestreiten. Die 2019 F2 Championship wird während der laufenden Saison** als kostenloser digitaler Zusatzinhalt verfügbar gemacht werden. Die F1 2019 „Legends-Edition“ für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC erscheint am 25. Juni 2019 drei Tage vor der Veröffentlichung der „Jubiläums-Edition“, die am 28. Juni 2019 veröffentlicht wird.