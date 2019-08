EVE Echoes: Closed Alpha des Mobile MMOs startet diesen Monat

NetEase Games und CCP Games geben bekannt, dass in diesem Monat ein geschlossener Alphatest auf Einladungsbasis für EVE Echoes stattfinden wird, das neue Flaggschiff-SciFi-MMO, das in einem Paralleluniversum von New Eden angesiedelt ist.

Der geschlossene EVE Echoes-Alphatest startet am 26. August und geht über vier Wochen, um am Freitag, den 20. September zu enden. Um an dem Test teilzunehmen, können sich interessierte Spieler unter www.eveechoes.com registrieren. Bewerber, die die technischen Anforderungen erfüllen, werden zu Beginn des geschlossenen Alphatests per E-Mail informiert.

EVE Echoes ist ein Mobile-MMO der nächsten Generation für iOS und Android, basierend auf den bewährten EVE Online-Designprinzipien. In EVE Echoes schaffen sich die Spieler in einer gewaltigen Sandbox-Umgebung ihren eigenen Weg zum Ruhm. Sie schmieden Bündnisse mit anderen Piloten aus der gesamten Galaxis und gestalten das persistente Universum des Spiels mit.

Ganz gleich, ob interstellare Gefechte, das Sammeln von Ressourcen, die Produktion von Gütern, Handel, Erforschung oder eine von zahlreichen weiteren Aktivitäten in Tausenden von Planetensystemen, egal, ob ganze Reiche entstehen oder zerfallen und sich das Gleichgewicht der Kräfte verschiebt – die gesamte Geschichte von EVE Echoes wird von seinen Spielern geschrieben.

Das Spiel wird NeoX einsetzen, die hauseigene Grafik-Engine von NetEase Games. In Kombination mit CCPs Spieldesign wird sie faszinierende Himmel, endlose Sternenfelder, majestätische Planeten und tückische Asteroidengürtel in bisher nicht dagewesenem Detailreichtum auf Mobilgeräten darstellen.

PC Spielwelt auf dem Smartphone

„CCP Games ist ein Pionier im Bereich der Weltraum-MMOs und wird die Branche noch stärker prägen, indem es mit EVE Echoes das EVE-Erlebnis auf Mobilgeräte bringt“, sagte Ethan Wang, Vice President von NetEase, Inc. „Die Kombination von CCPs Expertise im Bereich Game-Design mit unserer NeoX-Engine und der Führungsrolle im Bereich Game-Publishing wird zu einer neuen Art der interstellaren Weltraumforschung für mobile Spieler führen.“

„EVE Echoes ist die nächste Revolution der Mobile-MMOs und bringt die erstaunliche Komplexität und den Detailreichtum unserer legendären, PC-basierten Spielwelt auf Mobilgeräte“, so Hilmar V. Pétursson, CEO bei CCP Games. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit NetEase, einem der weltweit führenden Unternehmen beim Mobile-Gaming. Gemeinsam bringen wir neuen Publikumsgruppen auf dem gesamten Globus eine authentische EVE-Erfahrung, die von Grund auf für Mobilgeräte entwickelt wurde.“

Der geschlossene EVE Echoes-Alphatest wird in Australien, Neuseeland und den nordischen Ländern für ausgewählte iOS-Nutzer mit iPhone 6S oder höher oder Android-Nutzer mit Samsung Note 8, Note 9, S8, S9, Huawai P30 oder Google Pixel 2 verfügbar sein.

Quelle: CCP Games Pressemitteilung