Euro Truck Simulator 2: Beyond the Baltic Sea DLC

Durch das Baltikum bis nach St. Peterburg: Beyond the Baltic Sea DLC erscheint am 29. November!

Bald heißt es für Hobbytrucker wieder „Lenkrad auspacken, Route planen und ab auf die Straße“! Denn schon am 29. November 2018 lädt der von Fans lange herbeigesehnte Beyond the Baltic Sea DLC, die neueste Erweiterung für SCS Softwares gefeierten Euro Truck Simulator 2, Freunde des virtuellen Frachttransports dazu ein, auf dem PC über 13.000 Kilometer an neuen In-Game-Straßen entlang der baltischen Ostseeküste – und darüber hinaus – zu entdecken!

Einen ersten Blick auf die umfangreiche Erweiterung gewährt der heutige Trailer:



Mit den drei baltischen Staaten Lettland, Litauen und Estland, Teilen Russlands und des südlichen Finnlands erwartet Trucker im Beyond the Baltic Sea DLC ein insgesamt 5 Länder überspannender, facettenreicher Landschaftsabschnitt. Dessen ursprüngliche, idyllische Landstriche und architektonische wie kulturelle Vielfalt lassen Lieferaufträge zu den über 30 neuen lokalen Industrien, darunter Papierfabriken und Jachtbau-Firmen, zu einem Erlebnis der besonderen Art werden.

Während auf den engen Landstraßen der spärlich besiedelten, ländlichen Regionen zwischen Kaliningrad, Vilnius, Riga und Tallinn malerische Holzhäuser, sandige Küstenabschnitte und tiefe Kiefern- und Birkenwälder zu einem kurzen, sehnsüchtigen Blick aus dem Seitenfenster verlocken, sorgen die 23 vertretenen Städte mitunter auf ihre ganz eigene Weise für Wow-Effekte. Haben Truck-Fans etwa die Grenzkontrollen zwischen Europa und Russland hinter sich gelassen, wartet in St. Petersburg, der zweitgrößten Stadt Russlands und nördlichsten Millionenstadt der Welt, der eindrucksvolle Western High-Speed Diameter auf ihren Besuch: Eine zeitweise als doppelstöckige Brücke verlaufende Mautschnellstraße, die den Süden der Stadt mit den nördlich gelegenen Bezirken verbindet.

Selbstverständlich werden aber auch in kleineren Städten und Ortschaften wie gewohnt zahlreiche regionale Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen vorhanden sein, die Weltenbummlern und Vielgereisten sicherlich bekannt vorkommen werden!

Der Euro Truck Simulator 2: Beyond the Baltic Sea DLC wird ab 29. November 2018 im gesamten deutschsprachigen Raum zum Preis von 17,99 Euro (UVP) erhältlich sein.