ESL – 9. Saison der CS:GO Pro League Finals in Montpellier

ESL, WESA und Occitanie Region verkünden heute das Debüt der ersten großen Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) Veranstaltung in Frankreich. Die 9. Saison der CS:GO Pro League gipfelt vom 21. bis zum 23. Juni in Montpellier als Höhepunkt der Occutanie Esports 2019. Die 16 weltbesten CS:GO Teams aus Europa, Amerika und des Asien-Pazifik Raumes kämpfen in der Sud de France Arena um 750.000 US-Dollar Preisgeld. Zusätzlich zu dem Wettkampf, wird Occitanie Esports 2019 diverse LAN Turniere für mehr als 800 Spieler veranstalten sowie ein Messegelände mit über 50 Ständen bereitstellen.

Nur die sechs besten Teams aus der Gruppenphase im Montpellier Exhibition Center, werden in die Playoffs ziehen dürfen. Die Gewinner können nicht nur den begehrten Titel und das ausgeschriebene Preisgeld beanspruchen, sondern verdienen sich zusätzlich Punkte für den Intel Grand Slam, wo ein Bonus-Preisgeld von einer Million US-Dollar wartet.

Interviews zur Ankündigung der Pro League Finals in Montpellier

„Wir freuen uns sehr darauf, die Fans der CS:GO Pro League Finals in einer komplett neuen Location zu begrüßen.”

„Die französische Community ist bekannt für ihre Leidenschaft zum Esports und insbesondere CS:GO, was in der Tat mit den vielen Top-Spielern aus Frankreich zu tun hat. Mit einem brandneuen Pro League Format inklusive Live-Studio-Matches und einem überarbeiteten Gruppensystem, bieten wir hier den Fans das reinste Esports-Vergnügen.” – Ulrich Schulze, Senior Vice President of Product bei ESL.

„Die WESA sieht die positive Entwicklung der CS:GO Pro League und freut sich sehr auf die kommende Saison, die abermals unter dem Banner und den Regeln der WESA gespielt wird.”

„Das überarbeitete Wettbewerbsformat und die Expansion zu neuen Standorten zeugt von unserem Commitment und unserer Mission, Esports weiterhin zu etablieren und zu professionalisieren.” – Dr. Pietro Fringuelli, Commissioner of WESA.

„Es ist ein Debüt für Frankreich und entsprechend eine stolze Angelegenheit für die Occitanie/Pyrénées-Méditerranée Region, für die kommenden Finalspiele der Pro League im Juni ausgewählt worden zu sein. Die Spiele finden während der zweiten Occitanie Esports statt, welche von ESL, Futurolan, Occitanie Events co-kreiert sowie von der Occitanie Region unterstützt wird.”

„Das Debüt der Occitanie Esports in 2018 zog bis zu 7000 Besucher in dieSud de France Arena und unsere Region bereitet sich nun abermals darauf vor, dieses große internationale Turnier zu veranstalten und als beliebten Austragungsort für Gamer aus aller Welt zu etablieren. Dafür arbeitet Occitanie unermüdlich an ihrem Status als Region für Innovation und Digitale Kreation, um dem steigenden und erfolgreichen Video Gaming Bereich gerecht zu werden.” – Carole Delga, Präsidentin der Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Region.

> Die neue Dachmarke der ESL.

Wo bekommt man Tickets?

Tickets für die 9. Saison der Pro League Finals in Montpellier gehen am 22. März um 16:00 Uhr CET in den Verkauf und sind >>HIER<< erhältlich. Fans haben die Wahl zwischen Tageskarten für 25€, Wochenendkarten für 50€ sowie Premiumtickets für 100€. Alle Eintrittskarten berechtigen zum Zugang zu den Occitanie Esports 2019, wo Fans in LAN Turnieren gegeneinander antreten, diverse Partnerstände erkunden, an Giveaways teilnehmen oder aber einem Meet&Greet sowie Autogrammstunden mit Profispielern und Teams beiwohnen können.

ESL Pro League Occitanie 2019 Trailer.



Quelle: ESL PM