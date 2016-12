Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 27

Heute öffnen wir Türchen Nummer 27. Heute gibt es dank freundlicher Unterstützung von Cougar Gaming ein großes Gaming Peripherie Paket zu gewinnen. Ein Gewinner darf sich am Ende über eine neue Tastatur, Maus und Headset freuen.

The COUGAR 300K comes in a stunningly powerful design that will allow you to enjoy a superb gaming keyboard that can double as an exceptional conventional keyboard too! When the time for gaming comes, just press the mode switch key to enter the Game Mode and see how 300K transforms in a true gaming monster. Record macros with different playback modes and enjoy many other functions without installing anything with one of the greatest keyboards ever!

The COUGAR 300M is a professional level gaming mouse that addresses directly gamers‘ needs. Its powerful appearance is the face of a state-of-the-art technology device that excels in all areas. Internally, its 4000DPI sensor provides reliable and accurate control even for competitive pro gaming standards, while its 1000Hz polling rate ensures an extremely fast reaction time.

Those features would by itself would make the 300M a great mouse, but its virtues do not stop here. Its 7 fully programmable and ergonomically located buttons are designed to make them easily accessible and at the same time prevent accidental or erroneous clicks. Its 16.8 million color LED backlight will allow you to easily identify the configuration profile you are using and customize its appearance. Finally, its soft-touch surface makes it comfortable and gives you full control.

The COUGAR IMMERSA’s unique suspended leatherlike headband design allows you to reach new levels of comfort. Built with carefully chosen materials, IMMERSA’s ultra lightweight will allow you to wear it for extended periods of time without experiencing any kind of discomfort. The 100mm ear pads will always keep your ears comfortably covered and isolated from external noise. To fit all head shapes and sizes, IMMERSA´s flexible structure and automatic omni-directional adaptation will allow it to perform a 360º adjustments to maximize your comfort.

Eine Übersicht, über die drei Produkte, findet ihr unter folgenden Links

[Cougar 300K] [Cougar 300M] [Cougar Immersa]

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Das Gewinnspiel endet am 06.01.2017 um 23:59. Der Gewinner wird über den Zufallsgenerator bestimmt. Der Gewinner werden per Email benachrichtigt und haben 48 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis erneut unter den Gewinnspiel-Teilnehmern weiter verlost.