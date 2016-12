Der Game2Gether Adventskalender 2016 – Tag 16

Heute öffnen wir Türchen Nummer 16. Heute gibt es dank freundlicher Unterstützung von Gameladen.com gleich zwei top aktuelle Spiele zu gewinnen. Einfach im Formular eines der zwei Spiele auswählen und am Ende wird es zwei Gewinner geben. Einmal für das aktuelle Battlefield 1 und natürlich darf das aktuelle Call of Duty Infinite Warfare nicht fehlen. Gameladen.com und Game2Gether wünschen euch viel Glück beim Gewinnspiel.

Battlefield 1 entführt dich in die Zeit des Ersten Weltkriegs, als neue Technologien und weltweite Konflikte die Kriegsführung für immer veränderten. Nimm an allen Schlachten teil, steuere sämtliche Fahrzeuge und führe jedes Manöver aus, um den Krieg für dich zu entscheiden. Die ganze Welt ist im Krieg – finde heraus, was dich jenseits der Schützengräben erwartet.

Zentrale Features:

Dynamische Umgebungen und Schauplätze in aller Welt. Erlebe alle Aspekte eines weltweiten Krieges. Kämpfe in einer belagerten französischen Stadt, in den weiten Landschaften der italienischen Alpen oder in den Wüsten Arabiens. Zerstörbare Umgebungen und dynamische Wettereffekte erzeugen Landschaften, die sich ständig verändern. Egal, ob du feindliche Stellungen in Stücke schießt oder mächtige Krater im Boden hinterlässt … in diesem Krieg gleicht keine Schlacht der anderen.

Gewaltige Multiplayer-Schlachten. Nimm an epischen Multiplayer-Schlachten für bis zu 64 Spieler teil. Marschiere als Infanterist in die Schlacht, befehlige eine Kavallerieattacke und nimm an Kämpfen teil, die so intensiv und komplex sind, dass du sie nur an der Seite deiner Mitspieler überstehen kannst.

Spielverändernde Fahrzeuge. Wende das Blatt zu deinen Gunsten, indem du mit Panzern, Doppeldeckern und riesigen Behemoths einzigartige Fahrzeuge in die Schlacht schickst, die im Ernstfall über Sieg und Niederlage entscheiden können. Lasse mit einem riesigen Luftschiff Feuer vom Himmel regnen, fahre mit einem Panzerzug durch die Welt oder feuere mit einem Schlachtschiff auf feindliche Küstenstellungen.

Neuer Multiplayer-Modus: Operationen. Führe im Operationen-Modus in mehreren miteinander verknüpften Multiplayer-Schlachten auf verschiedenen Karten gekonnte Manöver aus. Während die Angreifer die Reihen der Verteidiger durchbrechen und den Kampf auf der nächsten Karte fortsetzen müssen, geht es für die Verteidiger darum, genau das zu verhindern.

Infinite Warfare bietet drei einzigartige Spielmodi: Kampagne, Mehrspieler und Zombies.

In der Kampagne schlüpfen die Spieler in die Rolle von Captain Reyes, einem zum Kommandanten aufgestiegenen Kampfpiloten, der die restlichen Koalitionsstreitkräfte gegen einen skrupellosen, fanatischen Feind anführen muss. Dabei gilt es, die tödlichen, extremen Bedingungen im All zu überleben.

Der Mehrspieler-Modus ist mit dem flüssigen Bewegungssystem, spielerfokussierten Mapdesign, neuen Kampfrüstungs-System und tiefgehenden Anpassungen ein intensives Erlebnis, bei dem jede Sekunde zählt. Kampfrüstungen (Rüstungen) sind die ultimativen Kampfsysteme. Jede Rüstung ist ein hochmoderner taktischer Kampfanzug, mit dem die verschiedenen Spielstile der Spieler unterstützt werden. Die Spieler können sich außerdem einem von vier neuen Missionsteams anschließen, um Visitenkarten, Tarnungen, Embleme und Waffen freizuschalten, die es nur in diesem Team gibt.

Im Zombies-Modus treten Sie eine Zeitreise an, um die Untoten in einem Vergnügungspark der 1980er Jahre zu bekämpfen, in dem es jede Menge Fahrgeschäfte, eine irre Spielhölle sowie eine funktionierende Achterbahn gibt. Altbekannte und beliebte Funktionen wie Easter Eggs, Powerups und neue Waffen werden hier mit zahlreichen Innovationen vereint, wie brandneuen Team-Mechaniken, der Jenseits-Spielhölle und Schicksal-und-Glück-Karten.

Wer auf der Suche nach günstigen Keys ist, dem können wir Gameladen.com nur empfehlen.

[Battlefield 1] [Call of Duty: Infinite Warfare]

Wir wünschen Euch viel Glück!!!

Wird geladen…



Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Das Gewinnspiel endet am 18.12.2016 um 23:59. Der Gewinner wird über den Zufallsgenerator bestimmt. Der Gewinner werden per Email benachrichtigt und haben 48 Stunden Zeit zu antworten. Andernfalls wird der Preis erneut unter den Gewinnspiel-Teilnehmern weiter verlost.