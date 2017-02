Dead Rising 4 erhält USK 18-Freigabe

Es gibt bereits drei Teile der Dead Rising Serie und jede einzelne davon, und hatte nie die USK18 Prüfung erfolgreich meistern können. Doch nun kommt mit Dead Rising 4 erstmals in Deutschland, der Titel als USK18 auf den Markt.

Erstmals in Deutschland verfügbar

Dead Rising 4 erscheint als erster Teil der Spieleserie in Deutschland und erhält nach Durchschreiten aller drei Instanzen bei der USK das Prüfsiegel USK 18. Die Entscheidung für die Kennzeichnung – USK ab 18 – wurde in der dritten Instanz durch das zuständige Gremium getroffen, nach Appellation eines Bundeslandes gegen die Kennzeichnung.

„Wir freuen uns den deutschen Dead Rising-Fans erstmals den öffentlichen Zugang zum Zombie-Abenteuer zu ermöglichen.“ – Malte Minke, Produkt Manager, Jugendschutzbeauftragter Microsoft Deutschland GmbH

„Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern von Microsoft mit Dead Rising 4 nun zum ersten Mal eine der größten Franchises von Capcom auch nach Deutschland zu bringen.“ – Stuart Turner, COO Capcom Europe

Die Zombie-Apokalypse beginnt

In der US-Kleinstadt Willamette bricht eine rätselhafte Epidemie aus und lässt die Bürger zu gefährlichen Untoten werden. Du übernimmst die Rolle des Journalisten Frank West, um die mysteriösen Hintergründe des Ausbruchs zu erforschen. Dabei kannst Du Dich frei in einer offenen Spielwelt voller blutrünstiger Zombies bewegen und die Spuren einer Verschwörung durch die Regierung aufdecken.

Mit Dead Rising 4 wird die Serie spielerisch fortgeführt und um neue Features erweitert. Neben einem brandneuen Arsenal an Waffen und Fahrzeugen steht es Dir frei, diese selbst herzustellen und Dich mit den verrückten Kombinationsmöglichkeiten stilecht vor den Zombiehorden zu wappnen. Zusätzlich unterstützen die neuen Exo-Suits sowie Exo-Waffen Deine Kräfte und verwandeln Dich in eine laufende Zombie-Vernichtungsmaschine. Im Multiplayermodus kannst du dann den Zombie-Spaß zusammen mit Deinen Freunden fortführen.

Neue Outfits, neue Schwierigkeitsgrade

Wenn Du auf der Suche nach der Herausforderung bist, kannst du direkt zum Launch zwei neue Schwierigkeitsgrade im Story-Modus wählen und einen neuen Gamerscore und Achievements verdienen. Ebenfalls mit dabei: Neue Outfits aus dem Street Fighter-Universum mit bekannten Kämpfern wie Cammy, Guile, M. Bison, Hawk und Zangief.

Dead Rising 4 ist ab dem 31. Januar erhältlich

Dead Rising 4 ist in digitaler Form ab dem 31. Januar ungeschitten im Xbox und Windows Store erhältlich. Eine kostenlose Testversion steht zum Launch ebenfalls bereit und lässt Dich sowohl den Singleplayer- als auch den Multiplayer-Modus für 60 Minuten anspielen. Ab dem 28. Februar ist die Disc-Version für Xbox One im Handel verfügbar. Dead Rising 4 erscheint sowohl für Xbox One als auch für Windows 10 PC. Weitere Informationen zu Dead Rising 4 findest Du hier. Media Assets können wie gewohnt auf Xbox Wire heruntergeladen werden.