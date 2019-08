Crossroads Inn: Neuer Story und Gameplay Trailer

Entwickler Kraken Unleashed und Klabater haben heute ein neues Gameplay-Video sowie Story-Trailer zu ihrer Tavernen-Simulation Crossroads Inn veröffentlicht. Damit präsentieren sie die beiden unterschiedlichen Spielmodi „Kampagne“ sowie „Sandbox“, in denen Spieler entweder in eine RPG-Story eintauchen, oder sich ganz auf den Bau, das Management und die Optimierung ihrer eigenen Tavernen konzentrieren können.

Einen Einblick in die Kampagne bietet der Story Trailer.

Crossroads Inn ist eine Management-Simulation mit Rollenspiel-Elementen. Die beiden Modi eignen sich dabei für zwei unterschiedliche Spielstile. Im Sandbox-Modus liegt der Fokus allein darauf, die eigene Taverne erfolgreich zu bewirtschaften: vom Aufbau über das Anstellen und die Beaufsichtigung von Mitarbeitern, dem Optimieren von Lieferketten bis hin zum Kreieren neuer Rezepte. Im Kampagnen-Modus ist Micromanagement lediglich der Auftakt zu einer Geschichte über ein Königreich in Aufruhr, in dem sich ein Machtwechsel anbahnt. Dabei erregt die eigene Taverne schnell die Aufmerksamkeit wichtiger politischer und militärischer Charaktere, die sich verzweifelt an ihre Positionen klammern. In einem ausufernden Drama warten politische Intrigen, lebhafte Charaktere, verräterische NPCs und gefährliche Quests – inspiriert von klassischen RPGs.

Der Sandbox-Modus wird im neuen Gameplay-Video vorgestellt.

„Wir bei Klabater sind absolute Fans von Management-Sims sowie RPGs. Deshalb haben wir uns entschieden, diese zwei Genres in Crossroads Inn, unserem wichtigsten Release 2019, zu verbinden. Damit haben wir ein abwechslungsreiches Spiel geschaffen, das ein manchmal etwas starres Genre um eine neue Gameplay-Ebene erweitert“, so Michal Gembicki, CEO bei Klabater. „Wir glauben, dass viele Spieler, die klassische Simulationen lieben, auch ein Herz für Old-School-RPGs haben. Beide Genres haben eine bedeutsame Tradition. Dabei ist uns kein Titel bekannt, der beide auf eine vergleichbare Art vereint.”

Features:

Management-Simulation und RPG in einem!

Zwei unterschiedliche Spielmodi: Ein Kampagnen-Modus mit nicht-linearer Story und zwölf unterschiedlichen Enden sowie ein nahezu endloser Sandbox-Modus für Hardcore-Sim-Fans.

Eine Hintergrundgeschichte in einem Low-Fantasy-Setting rund um verfeindete Fraktionen und mächtige Organisationen.

Ein kulinarisches Adventure entsteht in Zusammenarbeit mit den Experten von Nerds’ Kitchen ! Entdeckt neue Rezepte, kreiert innovative Gerichte und serviert abwechslungsreiche Menüs, die verschiedene soziale Gruppen anlocken.

! Entdeckt neue Rezepte, kreiert innovative Gerichte und serviert abwechslungsreiche Menüs, die verschiedene soziale Gruppen anlocken. Komplexe Wirtschafts-Simulation mit verschiedenen Besuchergruppen, “Special Guests”, Angestellte mit eigenen Persönlichkeiten, dutzende Ressourcen sowie verschiedene Räumlichkeiten – und alles hängt dabei zusammen.

Originalmusik des talentierten Teams rund um Marcin Przybyłowicz (The Witcher 3), aufgenommen mit traditionellen Folk-Instrumenten aus verschiedenen Kulturen und Epochen.

Erweitertes Rezeptbuch im Spiel, mit voll entwickeltem Stoffwechsel- und Ernährungssystem, das die Beziehungen zu den Gästen und Fraktionen beeinflusst.

Umfangreicher Editor, mit dem sich das Spiel komplett modden lässt. Dank des Zugriffs auf alle Spielelemente lassen sich eigene Kampagnen, Szenarien und Abenteuer selbst entwerfen.

Crossroads Inn erscheint im Herbst 2019 und wird von The Kraken Unleashed Games für PC, Mac und Linux entwickelt.

Quelle: Pressemitteilung